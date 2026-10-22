OKTAGON získal veľkú istotu. Partnerstvo s nemeckou televíziou predĺžil až do roku 2031

Organizácia OKTAGON a popredná nemecká mediálna skupina RTL Deutschland potvrdili pokračovanie spolupráce a predĺžili existujúcu zmluvu o ďalšie štyri roky, teda až do roku 2031.
Všetky turnaje organizácie sa budú naďalej vysielať na streamovacej platforme RTL+ v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku a Lichtenštajnsku.
Vybrané turnaje a zápasy sa navyše objavia na celoštátnej voľne dostupnej televíznej stanici RTL. Obe strany zároveň potvrdili spoločný vývoj nových televíznych a digitálnych formátov, ktoré divákom ešte viac priblížia bojovníkov a ich osobné príbehy.
Od začiatku spolupráce medzi OKTAGONom a mediálnou skupinou RTL Deutschland, ktorá patrí pod RTL Group, najväčšiu súkromnú televíznu skupinu v Európe, sa MMA posunulo z pozície okrajového športu medzi masovo sledované udalosti.
Doterajším vrcholom spoločného pôsobenia bol septembrový turnaj OKTAGON 94 na futbalovom štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte. Priamo na štadióne ho sledovalo 57-tisíc divákov a televízne vysielanie zaznamenalo historické čísla sledovanosti.
„Teší nás, že sme už po necelých dvoch rokoch spolupráce vyhodnotili partnerstvo s RTL ako natoľko úspešné, že sa skupina rozhodla výrazne predĺžiť zmluvu. Prináša to istotu našim skvelým partnerom na čele s RTL, ale aj našim bojovníkom a fanúšikom, že OKTAGON bude naďalej jasným európskym lídrom v MMA vo všetkých smeroch,“ uviedol spoluzakladateľ organizácie Ondřej Novotný.
„RTL s nami zdieľa ambíciu posunúť MMA a OKTAGON medzi najpopulárnejšie športy v Nemecku a v celom regióne DACH. Vďaka predĺženému partnerstvu to dokážeme!“ doplnil spoluzakladateľ organizácie Pavol Neruda.
RTL Deutschland: MMA má všetko, čo moderný šport potrebuje
Úspešnosť doterajšej spolupráce a potenciál na ďalšie roky potvrdilo aj najvyššie vedenie nemeckej mediálnej skupiny.
„MMA má všetko, čo vrcholový šport potrebuje: výnimočných športovcov, autentické rivality a neustále napätie. V spolupráci s OKTAGONom môžeme na vlastné oči sledovať, ako rýchlo sa MMA v Nemecku posúva vpred. Takmer 60-tisíc fanúšikov vo Frankfurte, rekordná sledovanosť v bezplatnej televízii a viac ako milión zhliadnutí na platforme RTL+ sú jasným dôkazom tohto vývoja.
Kvalita zápasových kariet rastie, objavujú sa nové hviezdy a fanúšikovská základňa sa neustále rozširuje. Práve preto predlžujeme partnerstvo s Ondřejom Novotným a Pavolom Nerudom až do roku 2031. Spoločne oslovíme ďalšiu generáciu fanúšikov a definitívne upevníme postavenie MMA v hlavnom prúde športu. Naša ďalšia spoločná etapa s organizáciou OKTAGON sa práve začala,“ uviedla Inga Leschek, programová riaditeľka (CCO) RTL Deutschland.
Finančné podmienky zmluvy sa obe strany rozhodli nezverejniť.