VIDEO: Otočka, tvrdé kombinácie aj brutálne KO. Najlepšie ukončenia z OKTAGONu 93

OKTAGON 93 v Brne ponúkol nabitú kartu s viacerými domácimi bojovníkmi a fanúšikovia vo Winning Group Arene sa dočkali aj atraktívnych ukončení pred limitom.
Pozrite si výber najlepších knokautov a technických KO z celého turnaja.
Jakub Dohnal predviedol parádny kop z otočky
Česko-slovenské derby medzi Jakubom Dohnalom a Vojtom Barboríkom prinieslo v prvom kole vyrovnanú prestrelku v postoji. Barborík bol podľa priebehu zápasu presnejší a tvrdší, no na začiatku druhého kola prišiel rozhodujúci moment.
Dohnal trafil súpera efektným kopom z otočky priamo na hlavu a následne zápas ukončil. Slovenský bojovník po tvrdom zásahu padol k zemi a rozhodca súboj ukončil.
VIDEO: Jakub Dohnal vs. Vojto Barborík
Robin Fošum sa vrátil víťazným KO
Robin Fošum sa po dlhšej prestávke vrátil do OKTAGONu a proti Dustinovi Rabiegovi sa predstavil v súboji podľa pravidiel Stand and Bang.
Po opatrnejšom prvom kole sa v druhom rozbehol a pri pletive predviedol sériu úderov, po ktorej Rabiega nedokázal pokračovať. Fošum tak svoj návrat do organizácie zavŕšil víťazstvom KO v druhom kole.
VIDEO: Robin Fošum vs. Dustin Rabiega
Robert Lau otočil zápas a pri premiére si pripísal KO
Vojtěch Garba mal súboj s Robertom Lauom výborne rozbehnutý. V prvom kole dokázal český bojovník dostať súpera na zem a väčšinu úvodnej päťminútovky kontroloval priebeh zápasu.
Lau však vstúpil do druhého kola úplne inak. V rozhodujúcom momente tvrdo zasiahol Garbu, poslal ho k zemi a následne zápas ukončil. Pre Laua išlo zároveň o víťaznú premiéru v OKTAGONe.
VIDEO: Vojtěch Garba vs. Robert Lau
Daniel Ligocki ukončil súpera tvrdou kombináciou
Daniel Ligocki od úvodu kontroloval súboj s Brajanom Przysiwekom a v postoji si dokázal vytvárať priestor na svoje útoky. Po prvom kole mal jasne navrch a svoju prevahu dokázal pretaviť aj do druhého kola.
Rozhodujúca sekvencia prišla pri pletive. Ligocki dostal Przysiweka pod tlak a zasypal ho sériou presných úderov. Rozhodca následne zápas ukončil.
VIDEO: Daniel Ligocki vs. Brajan Przysiwek
Vladimír Lengál poslal Adorfa k zemi tvrdou ľavačkou
Vladimír Lengál sa pred domácim publikom v Brne postaral o jedno z najvýraznejších KO večera. Proti Mauriceovi Adorfovi začal aktívne a obaja bojovníci si od úvodu vymieňali tvrdé údery.
Rozhodujúci moment prišiel ešte v prvom kole. Lengál rozbehol kombináciu a na jej konci trafil presnou ľavačkou. Adorf po údere okamžite padol k zemi a rozhodca zápas ukončil.
Lengál tak po predchádzajúcej bodovej prehre s Aslanerom oslávil návrat na víťaznú vlnu pred domácimi fanúšikmi.
VIDEO: Vladimír Lengál vs. Maurice Adorf