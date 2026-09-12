    VIDEO: Otočka, tvrdé kombinácie aj brutálne KO. Najlepšie ukončenia z OKTAGONu 93

    Fošum triafa súpera.
    Fošum triafa súpera. (Zdroj: OKTAGON)
    Sportnet|13. sep 2026 o 00:15
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    Brniansky turnaj OKTAGON 93 priniesol množstvo pôsobivých ukončení. Vybrali sme najlepšie knokauty večera.

    OKTAGON 93 v Brne ponúkol nabitú kartu s viacerými domácimi bojovníkmi a fanúšikovia vo Winning Group Arene sa dočkali aj atraktívnych ukončení pred limitom.

    Pozrite si výber najlepších knokautov a technických KO z celého turnaja.

    Jakub Dohnal predviedol parádny kop z otočky

    Česko-slovenské derby medzi Jakubom Dohnalom a Vojtom Barboríkom prinieslo v prvom kole vyrovnanú prestrelku v postoji. Barborík bol podľa priebehu zápasu presnejší a tvrdší, no na začiatku druhého kola prišiel rozhodujúci moment.

    Dohnal trafil súpera efektným kopom z otočky priamo na hlavu a následne zápas ukončil. Slovenský bojovník po tvrdom zásahu padol k zemi a rozhodca súboj ukončil.

    VIDEO: Jakub Dohnal vs. Vojto Barborík

    Robin Fošum sa vrátil víťazným KO

    Robin Fošum sa po dlhšej prestávke vrátil do OKTAGONu a proti Dustinovi Rabiegovi sa predstavil v súboji podľa pravidiel Stand and Bang.

    Po opatrnejšom prvom kole sa v druhom rozbehol a pri pletive predviedol sériu úderov, po ktorej Rabiega nedokázal pokračovať. Fošum tak svoj návrat do organizácie zavŕšil víťazstvom KO v druhom kole.

    VIDEO: Robin Fošum vs. Dustin Rabiega

    Robert Lau otočil zápas a pri premiére si pripísal KO

    Vojtěch Garba mal súboj s Robertom Lauom výborne rozbehnutý. V prvom kole dokázal český bojovník dostať súpera na zem a väčšinu úvodnej päťminútovky kontroloval priebeh zápasu.

    Lau však vstúpil do druhého kola úplne inak. V rozhodujúcom momente tvrdo zasiahol Garbu, poslal ho k zemi a následne zápas ukončil. Pre Laua išlo zároveň o víťaznú premiéru v OKTAGONe.

    VIDEO: Vojtěch Garba vs. Robert Lau

    Daniel Ligocki ukončil súpera tvrdou kombináciou

    Daniel Ligocki od úvodu kontroloval súboj s Brajanom Przysiwekom a v postoji si dokázal vytvárať priestor na svoje útoky. Po prvom kole mal jasne navrch a svoju prevahu dokázal pretaviť aj do druhého kola.

    Rozhodujúca sekvencia prišla pri pletive. Ligocki dostal Przysiweka pod tlak a zasypal ho sériou presných úderov. Rozhodca následne zápas ukončil.

    VIDEO: Daniel Ligocki vs. Brajan Przysiwek

    Vladimír Lengál poslal Adorfa k zemi tvrdou ľavačkou

    Vladimír Lengál sa pred domácim publikom v Brne postaral o jedno z najvýraznejších KO večera. Proti Mauriceovi Adorfovi začal aktívne a obaja bojovníci si od úvodu vymieňali tvrdé údery.

    Rozhodujúci moment prišiel ešte v prvom kole. Lengál rozbehol kombináciu a na jej konci trafil presnou ľavačkou. Adorf po údere okamžite padol k zemi a rozhodca zápas ukončil.

    Lengál tak po predchádzajúcej bodovej prehre s Aslanerom oslávil návrat na víťaznú vlnu pred domácimi fanúšikmi.

    VIDEO: Vladimír Lengál vs. Maurice Adorf

    MMA

    Fošum triafa súpera.
    Fošum triafa súpera.
    VIDEO: Otočka, tvrdé kombinácie aj brutálne KO. Najlepšie ukončenia z OKTAGONu 93
    dnes 00:15
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    Domov»MMA»VIDEO: Otočka, tvrdé kombinácie aj brutálne KO. Najlepšie ukončenia z OKTAGONu 93