3 čierne kone podujatia FABRIQ 3 (komentár)

Aj keď na karte uvidíme niekoľko silných mien na čele s Vaškom Mikuláškom, fanúšikovia MMA by mali upriamiť svoju pozornosť aj na menej známych bojovníkov, ktorí určite majú na to, stať sa hviezdami.

Zástupca MMA BJJ Nitra má za sebou výbornú sezónu. Stal sa šampiónom organizácie amatérov SOMMA, keď dokázal poraziť nebezpečného Dominika Toporcera, následne uspel v českej lige a zahviezdil aj na domácom podujatí Fight Of Gladiators.

Iba 8 dní pred podujatím do súboja so Šimom naskočil nitriansky odchovanec Šimon Fiantok.

Rodený Srb reprezentujúci slovenské farby a klub CHAOS Bratislava, Marek Medovarski, to má na Slovensku v súčasnosti pomerne ťažké. Nie je veľa bojovníkov, ktorí s ním chcú zápasiť. Medovarski totiž už dlhodobo patrí medzi tých najlepších, ak nie úplne na špicu.

Súboj Medovarski vs Berger bude stret elitných postojárov a priama konfrontácia slovenskej a českej školy MMA.

To dokazujú aj jeho výsledky v domácej lige MAMMAL, kde sa stal šampiónom, taktiež jeho súboje v Srbsku a hlavne svetové a európske šampionáty IMMAF, keďže je Marek dlhodobým reprezentačným pilierom.

Favoritom súboja bude Stevan Nikolič, ktorého sme na domácej pôde videli už dvakrát. Na podujatí Impact MMA dokázal ukončiť šikovného postojára Zátorského na armbar a po viac ako roku to na domácej pôde v Trnave zopakoval, keď pre zmenu utiahol na armbar veľmi dobrého zemiara Gondžalu.

Nikolič bude čeliť už pomerne skúsenému Igorovi Lukačovičovi. Aj keď Igorovo skóre možno nie je žiarivé, treba si uvedomiť, že stál v klietke Oktagon MMA a pasoval sa s borcami ako Vlado Lengál či Michal Konrád.

Lukačovič určite ešte nepovedal posledné slovo a aj prijatie takéhoto zápasu svedčí o tom, že si na súpera verí.

Bežný divák MMA by si možno z tohto výberu do svojej top 3 zápasov na karte nevybral ani jediný, ale znalec určite uzná, že sa práve tieto súboje určite oplatí sledovať od začiatku až do konca.