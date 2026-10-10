VIDEO: Mawar sa vrátil víťazne. PML zverejnila celý zápas s nezlomným Janikom

Tadeáš „Mawar“ Růžička má za sebou úspešnú premiéru v organizácii PML.
Na vypredanom turnaji PML 21 v Třinci porazil skúseného poľského bojovníka Mateusza Janika jednomyseľným rozhodnutím bodových rozhodcov.
Fanúšikovia si teraz môžu celý zápas pozrieť zadarmo na YouTube.
Celý zápas Tadeáš „Mawar“ Růžička vs. Mateusz Janik:
Růžička sa od úvodných sekúnd snažil určovať tempo zápasu. Bol rýchlejší, presnejší a Janika zasahoval tvrdými boxerskými kombináciami, ktoré dopĺňal low kickmi.
Český bojovník mal počas všetkých troch kôl navrch a rozhodcovia mu napokon prisúdili víťazstvo.
Výsledok však nevypovedá o tom, akú náročnú skúšku preňho poľský veterán predstavoval.
Janik má za sebou viac ako 180 zápasov v K-1 a muaythai a svoje skúsenosti ukázal aj v Třinci. Ustál tvrdé údery a kombinácie, ktoré v minulosti poslali na zem viacerých Růžičkových súperov, neustále sa vracal do výmen a počas celého zápasu odmietal ustúpiť.
Janik pritom prostredie PML veľmi dobre pozná. V organizácii už dokázal poraziť českého bojovníka Jana Rudolfa a na PML 5 absolvoval vyrovnaný trojkolový duel so slovenskou legendou Milanom Palešom.
Pre Mawara bol preto skutočným testom aktuálnej výkonnosti, ktorý český bojovník zvládol na výbornú.
„Som šťastný, že to vyšlo. Chcem absolvovať tvrdé a pekné zápasy. Robím to pre ľudí a chcem im to takto vrátiť,“ povedal Tadeáš „Mawar“ Růžička po víťazstve. Zároveň dodal, že chce čo najskôr pokračovať v tréningu a nastúpiť do ďalšieho zápasu.
Súboj v Třinci potvrdil, že Mawarovi zostala rýchlosť, presnosť aj tvrdosť, ktorou sa dokázal presadiť aj počas najúspešnejších rokov. Premiéra v PML mu vyšla, teraz bude zaujímavé sledovať, aká výzva ho bude čakať najbližšie.