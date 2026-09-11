Kozák po zisku kontraktu s UFC: Do zápasu som išiel prakticky s jednou rukou

Martin Kozák sa po víťazstve nad Christianom Echolsom a zisku kontraktu s UFC obhliadol za svojím výkonom. Slovenský bojovník vysvetlil aj taktické rozhodnutia, ktoré podľa neho ovplyvnilo zranenie pravej ruky.
Kozák uviedol, že do zápasu nastúpil prakticky iba s jednou plne funkčnou rukou. Zranenie pravej ruky ho totiž trápi už od jeho predchádzajúceho súboja a teraz ho čaká jeho doliečenie.
„Do zápasu som išiel prakticky s jednou rukou, keďže od posledného zápasu ma stále trápi zranenie pravej ruky, ktorú teraz musím dať dokopy,“ napísal Kozák na sociálnej sieti.
Zároveň vysvetlil, prečo podľa neho v zápase nefungovali niektoré veci tak, ako je zvyknutý. Zranenie ovplyvnilo najmä jeho pohyb dozadu a možnosť využívať jeden z jeho typických úderov.
„Pohyb dozadu bol kvôli ruke horší a môj check hook som nemohol používať tak, ako som zvyknutý. Musel som preto veľa vecí riešiť inak a prispôsobiť taktiku tomu, čo som v daný večer mal k dispozícii,“ uviedol.
Ruku chce dať úplne do poriadku
Kozák zároveň zdôraznil, že nechcel svoje zranenie po zápase prezentovať ako výhovorku. Priznať ho podľa vlastných slov mohol až po víťazstve.
„Samozrejme, po prehre by som to nespomínal, aby to nepôsobilo ako výhovorka. Teraz po víťazstve však môžem spomenúť aj veci, ktoré boli počas zápasu zranením ovplyvnené,“ vysvetlil.
Napriek víťazstvu však podľa vlastných slov vidí viacero vecí, ktoré môže zlepšiť. „Výsledok je samozrejme najdôležitejší, ale ja sa po každom zápase pozerám aj na veci, ktoré môžem spraviť lepšie. A tých tam stále vidím dosť,“ napísal.
Teraz sa chce sústrediť predovšetkým na doliečenie zranenia. „Teraz dám ruku 100 % dokopy, odstránime veci, ktoré nás brzdili, a potom to bude ešte lepšie. Toto bol len začiatok,“ uzavrel Kozák.