ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Tofiq Musayev dnes, UFC Belehrad LIVE

Slovenský zápasník Ľudovít „Lajoš" Klein nastúpi na UFC Fight Night v Belehrade proti Azerbajdžancovi Abubakarovi Musayevovi.
Klein má v UFC bilanciu 8 výhier, 3 prehry a 1 remízu. Na váhe 155 libier zaznamenal sériu 7-1-1 a odborníci mu pripisujú potenciál prvej desiatky divízie.
Musayev na UFC Seattle nečakane zdolal favorizovaného Bahamondesа a získal bonus za zápas večera.
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ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Abubakar Musayev dnes (UFC Fight Night Belehrad, MMA, sobota, LIVE)
UFC 2026
01.08.2026 o 19:00
Ľudovít Klein - Tofiq Musayev
Plánovaný
Prenos
Ľudovít Klein nastúpi na turnaji UFC Fight Night v Belehrade proti bývalému šampiónovi organizácie RIZIN Tofiqovi Musayevovi v jednom z najatraktívnejších duelov ľahkej váhy. Slovenský reprezentant vstupuje do zápasu s profesionálnou bilanciou 24–5–1 a momentálne figuruje na 15. mieste oficiálneho rebríčka UFC v ľahkej váhe. Do klietky sa vracia po takmer ročnej prestávke spôsobenej zranením, pričom v poslednom vystúpení zdolal po trojkolovej bitke Mateusza Rębeckého na body. Predtým si pripísal cenné víťazstvá nad Rooseveltom Robertsom, Thiagom Moisésom a AJ Cunninghamom, čím natiahol svoju sériu bez prehry na osem zápasov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.