    ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Tofiq Musayev dnes, UFC Belehrad LIVE

    Ľudovít "Lajoš" Klein vs. Abubakar Musayev: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad.
    Ľudovít "Lajoš" Klein vs. Abubakar Musayev: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad. (Zdroj: Oktagon MMA, Autor: Oktagon MMA)
    Sportnet|1. aug 2026 o 16:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu MMA v rámci turnaja UFC Fight Night Belehrad: Ľudovít "Lajoš" Klein - Mateusz Gamrot.

    Slovenský zápasník Ľudovít „Lajoš" Klein nastúpi na UFC Fight Night v Belehrade proti Azerbajdžancovi Abubakarovi Musayevovi.

    Klein má v UFC bilanciu 8 výhier, 3 prehry a 1 remízu. Na váhe 155 libier zaznamenal sériu 7-1-1 a odborníci mu pripisujú potenciál prvej desiatky divízie.

    Musayev na UFC Seattle nečakane zdolal favorizovaného Bahamondesа a získal bonus za zápas večera.

    MMA sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Abubakar Musayev dnes (UFC Fight Night Belehrad, MMA, sobota, LIVE)

    UFC  2026
    01.08.2026 o 19:00
    Ľudovít Klein - Tofiq Musayev
    Plánovaný
    Prenos
    Ľudovít Klein nastúpi na turnaji UFC Fight Night v Belehrade proti bývalému šampiónovi organizácie RIZIN Tofiqovi Musayevovi v jednom z najatraktívnejších duelov ľahkej váhy. Slovenský reprezentant vstupuje do zápasu s profesionálnou bilanciou 24–5–1 a momentálne figuruje na 15. mieste oficiálneho rebríčka UFC v ľahkej váhe. Do klietky sa vracia po takmer ročnej prestávke spôsobenej zranením, pričom v poslednom vystúpení zdolal po trojkolovej bitke Mateusza Rębeckého na body. Predtým si pripísal cenné víťazstvá nad Rooseveltom Robertsom, Thiagom Moisésom a AJ Cunninghamom, čím natiahol svoju sériu bez prehry na osem zápasov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.

    MMA

    Vlasto Čepo vs Gilbert Urbina: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad.online
    Vlasto Čepo vs Gilbert Urbina: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad.online
    ONLINE: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina dnes, UFC Belehrad LIVE
    dnes 16:35
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