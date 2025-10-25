    ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Mateusz Rebecki dnes, UFC Abí Zabí 321 LIVE

    Ľudovít Klein.
    Ľudovít Klein. (Autor: Instagram.com/UFCEurope)
    Sportnet|25. okt 2025 o 15:00
    Sledujte online prenos zo zápasu MMA v rámci turnaja UFC Abú Zabí 321: Ľudovít "Lajoš" Klein - Mateusz Rebecki.

    ABÚ ZABÍ. Zápasníci MMA Ľudovít Lajoš Klein a Mateusz Rebecki sa dnes stretnú v súboji na podujatí UFC Abú Zabí 321.

    Podujatie sa konalo zo soboty na nedeľu, pričom zápas Kleina je ešte na predzápasovej karte.

    Slovenský zápasník má bilanciu 23 výhier, 5 prehier, 1 remíza.

    MMA sledujte s nami naživo ako online prenos.

    UFC  2025
    25.10.2025 o 18:00
    Ľudovít Klein - Mateusz Rębecki
    Plánovaný
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.

    MMA

    dnes 15:00
