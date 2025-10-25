ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Mateusz Rebecki dnes, UFC Abí Zabí 321 LIVE

ABÚ ZABÍ. Zápasníci MMA Ľudovít Lajoš Klein a Mateusz Rebecki sa dnes stretnú v súboji na podujatí UFC Abú Zabí 321.
Podujatie sa konalo zo soboty na nedeľu, pričom zápas Kleina je ešte na predzápasovej karte.
Slovenský zápasník má bilanciu 23 výhier, 5 prehier, 1 remíza.
MMA sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Mateusz Rebecki dnes (UFC Abú Zabí 321, MMA, sobota, LIVE)
UFC 2025
25.10.2025 o 18:00
Ľudovít Klein - Mateusz Rębecki
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.