Slovenské zastúpenie v UFC rastie. Do prestížnej organizácie ide neporazená žena

Lucia Szabová.
Lucia Szabová. (Autor: Oktagon MMA)
Sportnet|13. aug 2026 o 20:07
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Bude historicky prvou Slovenkou, ktorá sa predstaví v prestížnej UFC.

Slovenská zápasníčka Lucia Szabová urobila jednu z najväčších zmien v kariére. Po vydarenom období v organizácii OKTAGON sa rozhodla, že bojovať bude v tej najprestížnejšej, UFC.

Informáciu potvrdila pre Šport.sk.

Szabová mala v OKTAGONE vynikajúcu bilanciu 12-0. Naposledy sa predstavila na pražskej Štvanici, kde v ženskom zápase storočia zdolala po piatich kolách Luciu Pudilovú na body a pripísala si tak úspešnú obhajobu titulu.

Pre slovenskú bojovníčku išlo o jeden z najťažších zápasov kariéry. Po dueli priznala, že očakávala predčasné ukončenie, no napokon musela absolvovať všetkých päť kôl.

Szabová bude historicky prvou Slovenkou, ktorá sa predstaví v prestížnej UFC. Medzi mužmi bol prvým a stále aktívnym Ľudovít Klein.

Do roku 2025 bojoval aj Martin Buday a premiéru v Belehrade zažil Vlasto Čepo.

UFC

    Lucia Szabová.
    Lucia Szabová.
    Slovenské zastúpenie v UFC rastie. Do prestížnej organizácie ide neporazená žena
    dnes 20:07
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