Slovenské zastúpenie v UFC rastie. Do prestížnej organizácie ide neporazená žena

Slovenská zápasníčka Lucia Szabová urobila jednu z najväčších zmien v kariére. Po vydarenom období v organizácii OKTAGON sa rozhodla, že bojovať bude v tej najprestížnejšej, UFC.
Informáciu potvrdila pre Šport.sk.
Szabová mala v OKTAGONE vynikajúcu bilanciu 12-0. Naposledy sa predstavila na pražskej Štvanici, kde v ženskom zápase storočia zdolala po piatich kolách Luciu Pudilovú na body a pripísala si tak úspešnú obhajobu titulu.
Pre slovenskú bojovníčku išlo o jeden z najťažších zápasov kariéry. Po dueli priznala, že očakávala predčasné ukončenie, no napokon musela absolvovať všetkých päť kôl.
Szabová bude historicky prvou Slovenkou, ktorá sa predstaví v prestížnej UFC. Medzi mužmi bol prvým a stále aktívnym Ľudovít Klein.
Do roku 2025 bojoval aj Martin Buday a premiéru v Belehrade zažil Vlasto Čepo.