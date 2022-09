Kričala od bolesti, rozhodca nereagoval. Bojovníčka si odniesla vážne zranenie

OSTRÓW WIELKOPOLSKI. Súčasťou turnaja KSW 74 bol aj ženský súboj medzi Poľkou Anitou Bekus a Gruzínkou Sofiiou Bagishvili.

Domáca bojovníčka Bekus vstupovala do zápasu ako favoritka, no v druhom kole sa dostala do nepríjemnej pozície.

Jej súperke sa podarilo nasadiť techniku Scarf Hold Armlock, keď so svojimi nohami izolovala Bekusovej ruku a vytvorením pákového efektu ju chcela prinútiť vzdať sa.