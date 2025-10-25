    Ľudovít Klein triumfoval v krvavom zápase, no zaplatil za to vysokú cenu

    Daniel Cormier spovedá Kleina po zápase. (Zdroj: ESPN+)
    Dávid Lukáč|25. okt 2025 o 19:17
    Ľudovít Klein predviedol nezlomnú vôľu. Napriek zranenému členku dobojoval zápas a zvíťazil na body.

    ABÚ ZABÍ. Slovenský bojovník Ľudovít Klein predviedol obrovské srdce a odhodlanie.

    Na turnaji UFC 321 zdolal po troch kolách poľského súpera Mateusza Rebeckého na body, no víťazstvo ho stálo viac, než by čakal - v záverečnom kole duelu si podľa vlastných slov zlomil členok.

    Klein vstúpil do zápasu aktívne, hneď v úvode zasahoval presnými údermi a presadzoval sa v postoji.

    Počas prvých dvoch kôl mal jasnú prevahu, dokázal čítať súperove pokusy o tlak a zasahoval tvrdými kombináciami.

    Slovák si vďaka pohybu udržiaval odstup a bodoval na všetkých kartách rozhodcov.

    Zlom prišiel v treťom kole, keď sa po jednom z pohybov okolo pletiva zranil. „Zlomil som si členok v treťom kole. Cítil som bolesť, ale povedal som si, že musím vydržať do konca. Chcel som vyhrať za každú cenu,“ povedal Klein v pozápasovom rozhovore.

    Aj napriek zraneniu duel dokončil a ubránil tlak poľského súpera. V závere kola sa sústredil na obranu a v nepríjemnej spodnej pozícii dokázal vydržať až do záverečného gongu.

    „Prvé dve kolá som sa cítil veľmi dobre, bol som ľahký na nohách a myslím si, že som predviedol dobrý výkon.

    Toto víťazstvo je pre moju priateľku a nášho osemmesačného syna,“ odkázal do kamery so zreteľne dojatým hlasom.

    Pre Kleina ide o jedno z najcennejších víťazstiev v UFC, ktoré môže znamenať výrazný krok smerom k špičke ľahkej váhy.

