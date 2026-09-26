VIDEO: Vémola sa vrátil vo veľkom štýle. Vosgröneho doslova zdemoloval

Karlos Vémola má za sebou víťazný návrat do klietky. Na OKTAGONe 94 vo Frankfurte predviedol dominantný výkon proti domácemu Frédéricovi Vosgrönemu a zápas ukončil technickým knokautom v druhom kole.
Vosgröne nastupoval do súboja ako neporazený profesionál. Vémola však od úvodu využíval svoju tradičnú silnú stránku – zápasenie. Český bojovník dostával súpera opakovane na zem a tam dokázal presadzovať svoju fyzickú prevahu.
Vosgröne sa pokúšal hľadať cestu k submisii, no Vémola jeho pokusy ubránil a zároveň ho zasypával údermi. Prvé kolo mal jasne pod kontrolou a v druhom pokračoval v rovnakom tempe.
Dvanásť sekúnd pred koncom druhého kola dostal Vémola Vosgröneho opäť na zem a po sérii úderov rozhodca zápas ukončil. Vémola tak zvíťazil technickým knokautom.
Najlepšia obrana je útok
Po zápase Vémola vysvetľoval, že jeho stratégia nebola žiadnym tajomstvom. „Videli ste to, ja som to hovoril. Najlepšia obrana je útok,“ povedal český bojovník.
Za svoj návrat zároveň ďakoval súperovi. „Veľká vďaka Neandertálcovi, ktorý ma vytiahol z dôchodku. Vrátil som sa aj vďaka nemu,“ uviedol.
Vémola následne hovoril aj o náročnom období, ktoré pred zápasom prežíval. Spomenul vážne zranenie, osobné problémy a svoju cestu späť do klietky.
VIDEO: Ukončenie zápasu Vémola - Vosgröne
„Mal som obrovské zranenie, vyzeral som v podstate ako Terminátor. Mal som osobné problémy, ale dal som do tohto zápasu všetko. A vrátil som sa,“ povedal.
Český veterán si pochvaľoval aj prípravu. „Každý deň sme trénovali džiu-džitsu. Tréneri mi hovorili, že posledných desať sekúnd bude kľúčových,“ vysvetlil Vémola.
Nechcel totiž nechať výsledok na bodových rozhodcoch. „Nechcel som, aby to bolo na rozhodnutie. Musel som to ukončiť a podarilo sa mi to,“ dodal.
Vémola si po zápase získal aj časť domácich fanúšikov. Vosgröne mal vo Frankfurte výraznú podporu, no český bojovník ocenil, že publikum po jeho dominantných takedownoch začalo reagovať aj na jeho výkon.
„Bolo by asi divné, keby nemal fanúšikov na svojom štadióne, pretože je domáci. Ale prežil prvé kolo a ja som čakal, že v druhom sa to zmení,“ povedal.
Po víťazstve Vémola naznačil, že by sa na frankfurtský štadión rád vrátil aj o rok.