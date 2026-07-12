Vémola sa vracia do klietky. Oktagon mu pripravil zápas pred 60-tisíc fanúšikmi

Karlos Vémola je späť. V rámci nemeckej časti osláv 10. výročia organizácie sa na futbalovom štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte uskutoční súboj, ktorý sa zapíše do histórie.
Vémolu vyzve na turnaji OKTAGON 94 v dohodnutej váhe do 89 kg v rámci špeciálnej série OKTAGON Celebrity Series nezdolaný nemecký fenomén Frédéric „Neanderthal“ Vosgröne.
V sobotu 26. septembra tak bude takmer 60-tisíc fanúšikov svedkami jedného z najväčších MMA podujatí všetkých čias.
Terminátor sa vracia na najväčšiu európsku scénu
Karlos Vémola (38 – 9) patrí medzi najväčšie osobnosti českej MMA scény. „Terminátor“ je bývalým šampiónom poloťažkej aj strednej váhy organizácie OKTAGON a jeho prínos pre jej rozvoj je nevyčísliteľný.
Úspechy však zbieral už dávno predtým. Stal sa prvým českým bojovníkom v UFC a získal tituly vo viacerých britských organizáciách.
Naposledy sa predstavil v ostro sledovanom zavŕšení trilógie s Attilom Véghom na turnaji OKTAGON 72, kde vybojoval unikátny opasok Infinity.
Hoci sa zdalo, že týmto triumfom uzavrel svoju bohatú kariéru, Vémola sa rozhodol pre veľkolepý návrat. A to na najväčšom možnom pódiu.
Vosgröne: Virálna senzácia s obrovskou silou
Frédéric Vosgröne (5 – 0) sa stal celosvetovo známym prakticky cez noc po svojom debute v organizácii v apríli 2025.
Neporazený Nemec prišiel do MMA po mimoriadne úspešnej kariére v grapplingu, kde získal množstvo prestížnych titulov pod hlavičkou svetovej organizácie IBJJF.
Práve odtiaľ pramení jeho dominantný štýl boja na zemi, vďaka ktorému zatiaľ všetkých súperov ukončil pred časovým limitom. Ani jeden z nich sa nedostal do tretieho kola.
Súboj vo Frankfurte však pre neho bude znamenať doteraz najväčšiu skúšku kariéry.
Vémola dokázal na európskej scéne prakticky všetko, čo bolo možné. Profesionálny debut absolvoval už v roku 2008 a odvtedy nastúpil do 47 zápasov. Status legendy si vybudoval rokmi tvrdej práce a úspechov.
Vosgröne sa naopak stal globálnou hviezdou prakticky okamžite po svojom príchode do OKTAGONu. Vo Frankfurte tak nepôjde len o súboj skúseností, ale aj o stret dvoch odlišných životných príbehov a bojových filozofií.
Frankfurt ponúkne kartu plnú domácich hviezd
Turnaj OKTAGON 94 vo Frankfurte sľubuje výnimočný športový zážitok. Domáci fanúšikovia sa môžu tešiť na súboj frankfurtského hrdinu Maxa Cogu s nemeckou ikonou Christianom Jungwirthom.
Vo váhe do 70 kilogramov čaká veľká skúška talentovaného Fedora Durica, ktorý nastúpi proti bývalému bojovníkovi UFC Marcovi Diakiesemu.
Na turnaji vo svojom rodnom meste nebude chýbať ani "Kráľ Nemecka" Christian Eckerlin.