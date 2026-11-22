Jiří Procházka po knokaute od Navaja Stirlinga priznal, že v zápase možno príliš taktizoval, a naznačil, čo chce do budúcnosti zmeniť. Český bojovník sa fanúšikom prihovoril prostredníctvom sociálnych sietí a sľúbil, že sa vráti k tvrdej práci.
Procházka utrpel na turnaji UFC Fight Night 294 v katarskej Dauhe druhú prehru v rade. Neporazený Novozélanďan Navajo Stirling ho ukončil v druhom kole tvrdým pravým hákom.
Český bojovník mal pritom v úvodnom kole svoje momenty a súpera dokonca poslal k zemi. Rozhodujúci úder však napokon zasadil Stirling.
Po zápase sa Procházka vrátil do hotela, kde fanúšikom ukázal aj následky súboja. „Som späť na hoteli, mám niekoľko stehov. Ešte raz gratulujem súperovi, naozaj ma pekne trafil. Cítil som sa dobre, pripravený a silný. Možno tam však bolo príliš veľa taktiky a málo tlaku,“ uviedol český bojovník na Instagrame.
VIDEO: Vyjadrenie Procházku
Procházka zároveň naznačil, že si zápas ešte raz pozrie a podrobne rozoberie. Uvedomuje si, že má pred sebou veľa práce a jeho výkon môže byť výrazne lepší.
„Ešte k tomu urobím príspevok, znovu sa pozriem na zápas a vrátim sa k práci. Cítim, že je predo mnou veľa práce. Naozaj veľa práce a môže to byť oveľa lepšie,“ dodal.
„Takto už nikdy.“ Bojovníci UFC mu radia zmenu váhy
Český bojovník vo svojom videu opakovane zdôraznil, že podobný výkon už nechce zopakovať.
„Takto už nikdy. Urobím pre to všetko. Verte mi. Ďakujem vám za podporu. Späť do práce. Úsmev a späť do práce. Ďakujem za vašu podporu, mám vás všetkých rád. Zostaňte silní,“ odkázal fanúšikom.
K videu pripojil aj stručný odkaz: „Prijať, usmiať sa a pokračovať.“ Napriek sklamaniu tak dal najavo, že neplánuje končiť a chce sa vrátiť do tréningového procesu.
Jeho ďalšie smerovanie sa však stalo témou aj medzi ostatnými bojovníkmi UFC. Viacerí začali hovoriť o možnosti, že by Procházka mohol prestúpiť do strednej váhy. Terrance McKinney mu odkázal: „Brácho, musíš ísť do strednej váhy. A Navajo je neskutočný...“
Podobný názor vyjadril aj Mike Malott, ktorý napísal, že český bojovník by mal nad zmenou divízie uvažovať. Ide však zatiaľ len o názory ďalších zápasníkov, nie o potvrdený plán Procházku.
Cejudo sa pýtal na Stirlingovho ďalšieho súpera, Florian upozornil na techniku
Na víťazstvo Novozélanďana reagovali aj ďalšie známe mená z prostredia UFC. Bývalý dvojnásobný šampión organizácie Henry Cejudo označil knokaut za šialený a položil otázku, kto by mal byť Stirlingovým ďalším súperom.
Josh Thompson vyzdvihol výkon Novozélanďana a poznamenal, že diváci si z turnaja najviac zapamätajú práve atraktívny hlavný zápas.
„Je úplne jedno, aká slabá bola karta, hlavné je, že hlavný zápas splnil očakávania. Ľudia si pamätajú vzrušenie, nie nudu. Skvelá práca, Navajo Stirling!“ napísal.
Mairon Santos reagoval na výsledok slovami, že ide o tvrdý moment, a položil otázku, či bol Procházka niekedy skutočne dobrý, alebo je Stirling budúcnosťou divízie.
Odlišný pohľad ponúkol Kenny Florian. Podľa neho sa pri prechode medzi najlepších bojovníkov UFC začnú výraznejšie prejavovať technické nedostatky, ak zápasník nemá dostatočne pevné základy.
Neortodoxný štýl, atletické schopnosti a odolnosť podľa neho môžu stačiť iba do určitej úrovne. Upozornil tiež, že pád môže byť rovnako rýchly ako vzostup.
Čaká Procházku zmena divízie?
Procházka vyhral iba dva z posledných piatich zápasov. Po knokautoch od Carlosa Ulberga a Navaja Stirlinga sa preto opäť otvorila otázka jeho ďalšieho smerovania.
O možnom prestupe do strednej váhy sa hovorilo už v minulosti. Takáto zmena by však nebola jednoduchá.
Český bojovník by musel zhodiť ďalších viac ako deväť kilogramov a nie je isté, ako by jeho telo takýto proces zvládlo. Rovnako zostáva otázne, či by mu nižšia váhová kategória skutočne pomohla.
Zatiaľ nie je známe, aké kroky Procházka podnikne. Z jeho prvého vyjadrenia po prehre je však zrejmé, že chce zápas podrobne analyzovať, vrátiť sa k tréningu a zapracovať na nedostatkoch.
O tom, či zostane v poloťažkej váhe, alebo zváži nový začiatok v strednej divízii, sa ešte len rozhodne.