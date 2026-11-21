Jiří Procházka utrpel ďalšiu tvrdú prehru. V hlavnom zápase turnaja UFC Fight Night 294 v katarskej Dauhe ho knokautoval neporazený Navajo Stirling.
Novozélanďan rozhodol o svojom triumfe v druhom kole, keď českého bojovníka zasiahol presným pravým hákom. Zostáva tak neporazený aj po dvanástom profesionálnom zápase.
Stirling pritom nemal cestu za víťazstvom jednoduchú. Procházka mu od úvodu robil problémy a v prvom kole ho dokonca poslal úderom k zemi.
Zápas bol dlho vyrovnaný, pričom obaja bojovníci si dokázali nájsť svoje momenty. Novozélanďan však zostal pokojný a postupne si pripravoval situáciu, v ktorej mohol zaútočiť.
Rozhodujúca chvíľa prišla v druhom kole. Procházka sa pokúsil zaútočiť, Stirling sa vyhol jeho ľavému háku a kontroval tvrdým pravým úderom. Český bojovník po zásahu spadol na zem a rozhodca zápas okamžite ukončil. Oficiálny čas knokautu bol 4:58 druhého kola.
VIDEO: Stirling vs. Procházka - knokaut
„Je to skvelý bojovník, mám k nemu veľký rešpekt. Pravdepodobne je jedným z najlepších súperov, ktorým som kedy čelil v postoji. Potreboval som ho postupne rozobrať a vyvolať reakciu, na ktorú som čakal,“ vysvetľoval Stirling v pozápasovom rozhovore s Michaelom Bispingom priamo v klietke.
Britský komentátor sa ho následne pýtal aj na samotný rozhodujúci úder a na to, ako dokázal uspieť proti takému nebezpečnému súperovi. Stirling priznal, že Procházka má veľký dosah a jeho údery ho v úvode zápasu prekvapili.
„Má naozaj dlhý dosah. Nečakal som, že jeho jab bude až taký dlhý, a na začiatku ma niekoľkokrát dobre zasiahol. Musel som však zostať pokojný. Aj keď situácia nevyzerá ideálne, dokážem zachovať chladnú hlavu, postupne si súpera prečítať a nájsť svoju príležitosť,“ opísal priebeh súboja.
Pre 29-ročného Novozélanďana išlo už o štvrté víťazstvo pred limitom v rade. V predchádzajúcom zápase knokautoval bývalého šampióna UFC Jana Blachowicza, teraz si pripísal ďalší mimoriadne cenný skalp. V profesionálnom MMA má bilanciu 12–0 a v UFC zatiaľ nenašiel premožiteľa.
Na otázku, koho by chcel za súpera najbližšie, konkrétne meno neuviedol. Chce sa pozrieť na bojovníkov, ktorí sa nachádzajú nad ním v rebríčku, a následne sa rozhodnúť. Zároveň však využil príležitosť a vyslal odkaz vedeniu UFC.
„Bol by som rád, keby UFC prišlo na Nový Zéland. Pozdravujem Nový Zéland a všetkých doma, ktorí sa pozerajú. Som váš bojovník, som váš chlap. Som na vás hrdý a vy buďte hrdí na mňa,“ povedal.
Procházka po zápase neskrýval sklamanie, no výkon súpera ocenil bez hľadania výhovoriek. „Bol lepší. Bol lepší, gratulujem mu. Dostal ma tam,“ reagoval český bojovník v krátkom pozápasovom rozhovore s Bispingom.
Pre Procházku je to druhá prehra v rade. V apríli podľahol Carlosovi Ulbergovi v súboji o uvoľnený titul poloťažkej váhy, teraz nestačil na jeho tímového kolegu zo City Kickboxing.
Stirling si naopak upevnil pozíciu medzi najvýraznejšími menami divízie a po víťazstve nad ďalším bývalým šampiónom môže začať pomýšľať na ešte väčšie zápasy.