Jiří Procházka sa vracia do klietky. V Dauhe ho čaká neporazený súper

Jiří Procházka pozná svojho ďalšieho súpera. Bývalý šampión UFC v poloťažkej váhe sa 21. novembra predstaví v hlavnom zápase turnaja UFC Fight Night v katarskej Dauhe, kde ho čaká neporazený Navajo Stirling.
Pre českého bojovníka pôjde o prvý zápas od apríla, keď na UFC 327 podľahol Carlosovi Ulbergovi knokautom v prvom kole v súboji o uvoľnený titul poloťažkej váhy.
Procházka má aktuálne bilanciu 32-6-1. V UFC pritom prehral iba v titulových zápasoch – obe porážky prišli proti Alexovi Pereirovi a následne Ulbergovi.
Navajo Stirling prichádza do súboja s bilanciou 11-0. Dvadsaťosemročný Novozélanďan je členom slávneho City Kickboxing a v UFC zatiaľ vyhral všetkých päť svojich zápasov.
Stirling navyše prežíva mimoriadne vydarený rok. V marci ukončil Bruna Lopesa v druhom kole, v júni si poradil s Ionom Cutelabom a v auguste prišiel jeho doteraz najväčší úspech. Bývalého šampióna Jana Błachowicza zdolal technickým knokautom už v prvom kole.
Pre Procházku bude mať zápas zaujímavú spojitosť aj mimo samotného súboja. Stirling trénuje v City Kickboxing, kde je jeho tímovým kolegom práve Ulberg. Novozélandský šampión Procházku v apríli knokautoval v prvom kole a získal titul poloťažkej váhy.