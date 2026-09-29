    Jiří Procházka sa vracia do klietky. V Dauhe ho čaká neporazený súper

    Český bojovník UFC Jiří Procházka.
    Český bojovník UFC Jiří Procházka. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|29. sep 2026 o 16:53
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    Český bojovník sa predstaví v Katare.

    Jiří Procházka pozná svojho ďalšieho súpera. Bývalý šampión UFC v poloťažkej váhe sa 21. novembra predstaví v hlavnom zápase turnaja UFC Fight Night v katarskej Dauhe, kde ho čaká neporazený Navajo Stirling.

    Pre českého bojovníka pôjde o prvý zápas od apríla, keď na UFC 327 podľahol Carlosovi Ulbergovi knokautom v prvom kole v súboji o uvoľnený titul poloťažkej váhy.

    Procházka má aktuálne bilanciu 32-6-1. V UFC pritom prehral iba v titulových zápasoch – obe porážky prišli proti Alexovi Pereirovi a následne Ulbergovi.

    Navajo Stirling prichádza do súboja s bilanciou 11-0. Dvadsaťosemročný Novozélanďan je členom slávneho City Kickboxing a v UFC zatiaľ vyhral všetkých päť svojich zápasov.

    Stirling navyše prežíva mimoriadne vydarený rok. V marci ukončil Bruna Lopesa v druhom kole, v júni si poradil s Ionom Cutelabom a v auguste prišiel jeho doteraz najväčší úspech. Bývalého šampióna Jana Błachowicza zdolal technickým knokautom už v prvom kole.

    Pre Procházku bude mať zápas zaujímavú spojitosť aj mimo samotného súboja. Stirling trénuje v City Kickboxing, kde je jeho tímovým kolegom práve Ulberg. Novozélandský šampión Procházku v apríli knokautoval v prvom kole a získal titul poloťažkej váhy.

    MMA

    Český bojovník UFC Jiří Procházka.
    Český bojovník UFC Jiří Procházka.
    Jiří Procházka sa vracia do klietky. V Dauhe ho čaká neporazený súper
    dnes 16:53
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