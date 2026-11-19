Jiří Procházka patrí medzi najvýraznejšie osobnosti UFC, no pred sobotňajším turnajom v Dauhe nie je podľa stávkových kancelárií favoritom.
Proti bývalému šampiónovi nastúpi neporazený Novozélanďan Navajo Stirling, ktorý má na konte jedenásť víťazstiev a v posledných mesiacoch na seba upozornil skalpmi dvoch bývalých držiteľov titulu.
Z kickboxu až do hlavného zápasu UFC
Navajo Stirling má 29 rokov a pochádza z novozélandského Upper Huttu. V súčasnosti trénuje v známom gyme City Kickboxing v Aucklande, ktorý vychoval viacero elitných bojovníkov vrátane Israela Adesanyu, Dana Hookera či aktuálneho šampióna poloťažkej váhy Carlosa Ulberga.
K MMA sa dostal po skúsenostiach s kickboxom a muay thai. S bojovými športmi začal v 19 rokoch. V rozhovore pre oficiálnu stránku UFC priznal, že v tom období nemal v živote jasný smer. Postupne sa však vypracoval na úspešného profesionála. Ešte pred príchodom do najprestížnejšej organizácie získal tituly v novozélandskej Shuriken Fight Series a austrálskej HEX Fight Series. Úspechy dosiahol aj v kickboxe, okrem iného na turnajoch King in the Ring.
VIDEO: Procházka vs. Stirling
Do UFC sa prebojoval cez Dana White’s Contender Series v septembri 2024. Phillipa Latuho vtedy knokautoval v druhom kole a vybojoval si zmluvu. Prvé tri vystúpenia v organizácii síce vyhral na body, no v roku 2026 výrazne zrýchlil. Postupne ukončil Bruna Lopesa, Iona Cutelabu a naposledy aj bývalého šampióna Jana Blachowicza.
Práve víťazstvo nad poľským veteránom bolo zatiaľ najvýraznejším výsledkom jeho kariéry. Stirling ho na turnaji v Srbsku knokautoval už v prvom kole, keď rozhodujúci úder zasadil v čase 2:56. V profesionálnom MMA tak zostáva neporazený s bilanciou 11–0. Sedem víťazstiev získal knokautom alebo technickým knokautom.
Procházka v ňom vidí mladšiu verziu seba
Súboj s Jiřím Procházkom bude pre Stirlinga prvým hlavným zápasom večera v UFC. Na druhej strane klietky však bude stáť bývalý šampión, ktorý má za sebou množstvo veľkých zápasov a skúsenosti z titulových súbojov.
Procházka má momentálne bilanciu 32–6–1. Naposledy bojoval v apríli 2026, keď v súboji o uvoľnený titul poloťažkej váhy podľahol Carlosovi Ulbergovi. Práve Ulberg je Stirlingovým tímovým kolegom v City Kickboxing. Novozélanďan tak môže v prípade úspechu nadviazať na triumf svojho tréningového partnera a zdolať druhého bývalého šampióna UFC v priebehu niekoľkých mesiacov.
Český bojovník v rozhovore pre UFC priznal, že prijatie zápasu so Stirlingom pôvodne nebolo jeho prvou voľbou. Chcel sa stretnúť s niekým z najvyšších priečok rebríčka, no keď sa mu nepodarilo dohodnúť súboj s ďalšími elitnými súpermi, rozhodol sa nečakať a vrátiť sa do klietky ešte pred koncom roka.
Stirlinga pritom vníma ako súpera, v ktorom vidí niektoré vlastné vlastnosti z mladších čias. „Vidím v ňom mladšiu verziu seba a verím, že viem, ako bojovať so svojím mladším ja,“ povedal Procházka pre UFC. Zároveň zdôraznil, že je pripravený na päťkolový zápas a dokáže ho ukončiť v postoji aj na zemi.
Stirling si verí, Procházka sa nenechal vyprovokovať
Novozélanďan pred zápasom neskrýva sebavedomie. V rozhovore pre MMA Junkie hovoril o intenzívnej atmosfére medzi oboma bojovníkmi a naznačil, že v klietke nechce nič ponechať na náhodu. „Sme tu na to, aby sme sa navzájom doriadili. On je intenzívny, ja som intenzívny a už sa neviem dočkať, kedy budeme zápasiť,“ uviedol Stirling.
Zároveň otvorene hovoril o svojom pláne. Procházku chce knokautovať a pripísať si ďalšie výrazné víťazstvo. V tomto roku si stanovil cieľ získať ocenenie pre skokana roka a verí, že práve triumf nad českým bojovníkom by mu k nemu mohol výrazne pomôcť. Pre MMA Junkie tiež zdôraznil, aké veľké by preňho bolo zdolať dvoch bývalých šampiónov UFC po sebe.
VIDEO: Navajo Stirling
Procházka reagoval na jeho vyjadrenia počas mediálneho dňa. „Vítam to. Len si prajem, aby bol pripravený to aj ukázať, pretože tieto veci už poznám veľmi dobre,“ odkázal súperovi.
Kurzovým favoritom je neporazený Novozélanďan
Zaujímavý pohľad na očakávania pred zápasom ponúkajú aj stávkové kurzy. Hoci Procházka má za sebou titulové zápasy a patrí medzi najskúsenejších bojovníkov divízie, favoritom je podľa aktuálnych kurzov Stirling. Na oficiálnej stránke UFC sa pri kontrole objavovali hodnoty približne -160 na Novozélanďana a +135 na českého bojovníka. Kurzy sa, samozrejme, môžu ešte meniť.
Pre Stirlinga pôjde o najväčšiu príležitosť doterajšej kariéry. V prípade víťazstva nad Procházkom by si pripísal druhý skalp bývalého šampióna v rade a výrazne by sa priblížil k titulovej šanci. Český bojovník zase potrebuje potvrdiť, že po aprílovej prehre s Ulbergom zostáva jedným z hlavných kandidátov na návrat k opasku.
Hlavný zápas turnaja UFC Fight Night 294 sa uskutoční v sobotu 21. novembra v katarskej Dauhe. Procházka a Stirling sa stretnú v päťkolovom súboji poloťažkej váhy.