OKTAGON uzavrel veľké partnerstvo s DAZN. Jeho turnaje zamieria do viac ako 150 krajín

Popredná európska MMA organizácia OKTAGON a svetový líder v oblasti športovej zábavy, platforma DAZN, dnes oznámili uzavretie globálneho partnerstva.
Turnaje OKTAGONu tak budú po novom dostupné fanúšikom bojových športov vo viac ako 150 krajinách sveta.
Spolupráca sa začína už sobotňajším turnajom OKTAGON 93 v Brne a medzinárodnému publiku ponúkne aj najväčšie podujatia roka – najväčšiu MMA akciu roka pre takmer 60 000 divákov na futbalovom štadióne vo Frankfurte a jubilejný galavečer OKTAGON 100 v pražskej O2 aréne.
Tri vlajkové turnaje na svetovej platforme
Nové partnerstvo sprístupní svetovému publiku kľúčové turnaje organizácie. Prvým podujatím vysielaným naživo na platforme DAZN bude sobotňajší OKTAGON 93 v brnianskej Winning Group Arene.
Nasledovať bude 26. septembra vrchol tohtoročnej sezóny v nemeckom Frankfurte. Na štadióne Deutsche Bank Park sa pred takmer 60 000 divákmi uskutoční jedno z najväčších podujatí v histórii európskeho MMA.
V decembri potom DAZN sprostredkuje svojmu publiku aj historický turnaj OKTAGON 100 v pražskej O2 aréne.
OKTAGON rozširuje svoje pôsobenie do sveta
„Toto partnerstvo predstavuje otvorenie dverí do OKTAGONu pre milióny fanúšikov po celom svete,“ uviedol spoluzakladateľ OKTAGONu Pavol Neruda.
„V Európe sme vybudovali niečo úplne jedinečné a DAZN nám dáva platformu, aby sme to ukázali na podstatne väčšom medzinárodnom pódiu.
Načasovanie nemohlo byť lepšie – čaká nás obrovský turnaj na futbalovom štadióne vo Frankfurte a následne OKTAGON 100, ktorý ukáže, ako ďaleko sme sa dostali a kam smerujeme ďalej.“
„Partnerstvom s OKTAGONom rozširujeme našu ponuku bojových športov a prinášame nášmu globálnemu publiku rýchlo rastúcu a atraktívnu MMA organizáciu,“ uviedol Shay Segev, generálny riaditeľ DAZN Group.
„Spoločne ponúkneme fanúšikom jedinečný prístup k najočakávanejším turnajom roka a zároveň podporíme ďalšiu fázu medzinárodnej expanzie OKTAGONu.“
Vysielacie práva sa netýkajú vybraných trhov
Dohoda s DAZN sa vzťahuje na globálne trhy s výnimkou regiónov, kde má OKTAGON dlhodobo uzatvorené existujúce exkluzívne televízne a streamingové práva.
Zmluva sa preto nevzťahuje na Česko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Poľsko, Grécko, Rusko, Bielorusko, Turecko, Kazachstan, Uzbekistan, Brazíliu, škandinávske krajiny a Island.
Fanúšikovia v týchto krajinách naďalej využívajú existujúce oficiálne vysielacie kanály a platformu oktagonmma.com.