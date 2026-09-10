OKTAGON chystá vo Frankfurte veľkú šou. Pred 60-tisíc fanúšikmi vystúpi svetová hudobná hviezda

Futbalový štadión Deutsche Bank Park vo Frankfurte bude v sobotu 26. septembra svedkom jednej z najväčších športovo-spoločenských udalostí tohto roka.
Na turnaji OKTAGON 94 sa pred takmer 60 000 fanúšikmi predstaví nielen svetové MMA, ale aj globálna hudobná superstar Robin Schulz, ktorý vystúpi v rámci exkluzívnej Konzept Weiss halftime show.
Na turnaji sa predstaví aj silná česko-slovenská stopa na čele s Davidom Kozmom, Karlosom Vémolom a Robom Pukačom. Dva hlavné zápasy večera odvysiela celonemecká televízia RTL na voľne dostupnom kanáli.
Exkluzívna halftime show
Organizácia OKTAGON opäť posúva hranice spojenia vrcholového športu a živej zábavy. Nemecký DJ a producent Robin Schulz patrí medzi najúspešnejších svetových umelcov elektronickej hudby.
Držiteľ nominácie na cenu Grammy a autor globálnych hitov ako „Sugar“, „Prayer in C“ či „Waves“ má na Spotify takmer 30 miliónov poslucháčov mesačne.
Na frankfurtskom štadióne odohrá špeciálnu šou, ktorá prepojí MMA turnaj s atmosférou svetového hudobného festivalu.
Kozma, Vémola aj Pukač
Nabitá zápasová karta ponúkne česko-slovenským fanúšikom mimoriadne atraktívny zoznam veľkých mien:
- David Kozma vs. Christian Eckerlin: Bývalý najdlhšie vládnuci šampión welterovej váhy David „Ružový panter“ Kozma nastúpi do hlavného zápasu celého večera proti domácej ikone Christianovi Eckerlinovi. Na domácej pôde súpera a pred desiatkami tisíc nemeckých fanúšikov čaká Davida veľmi náročná výzva.
- Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne: Súboj generácií a návrat legendy z dôchodku. Ikona domácej scény Karlos „Terminátor“ Vémola prijal výzvu nastupujúcej nemeckej hviezdy Frédérica Vosgröneho, ktorý zažíva raketový vzostup kariéry.
- Robo Pukač vs. Jamie Cordero: Slovenský matador Robo Pukač čelí náročnej výzve v podobe nebezpečného nemeckého súpera Jamieho Cordera a na horúcej pôde bude bojovať o dôležitý posun v rebríčku.
Dva hlavné zápasy na voľne dostupnom kanáli
Snaha organizácie priniesť MMA čo najširšiemu publiku dosahuje vo Frankfurte nový míľnik. Dva hlavné zápasy večera budú v Nemecku vysielané naživo na voľne dostupnom kanáli televízie RTL.
Turnaj OKTAGON 94 sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2026 na štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte. Vstupenky a prístup k živému PPV prenosu pre českých a slovenských fanúšikov sú k dispozícii na oficiálnej stránke oktagonmma.com.