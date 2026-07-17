Fanúšikovia rozhodli. Hlavným zápasom na Štvanici bude ženský duel storočia

Ženské MMA je na domácej scéne čoraz populárnejšie. Fanúšikovia svojím hlasovaním rozhodli, že hlavným zápasom nadchádzajúceho turnaja OKTAGON 92 na ikonickej pražskej Štvanici bude historický súboj dvoch najúspešnejších bojovníčok česko-slovenskej scény.
Viackrát odložený duel medzi slovenskou šampiónkou Luciou Szabovou a českou veteránkou UFC Luciou Pudilovou tak konečne nájde svoje rozuzlenie pod holým nebom.
Historický úspech ženského MMA
Hlasovanie o tom, ktorý zápas sa stane vrcholom letného turnaja, prebiehalo na oficiálnej stránke organizácie a zapojilo sa doň celkovo 2 500 fanúšikov.
Tí si vyberali medzi očakávaným ženským duelom Szabová – Pudilová a atraktívnym mužským titulovým súbojom Fleury – Škvor.
Skutočnosť, že fanúšikovia uprednostnili ženský zápas pred titulovou obhajobou aktuálneho lídra rebríčka P4P organizácie OKTAGON Willa Fleuryho, predstavuje významný míľnik pre ženské MMA.
Súboj dvoch Lucií zvíťazil v hlasovaní pomerom 54 % ku 46 %, a írsky šampión sa tak na Štvanici predstaví v hlavnom predzápase.
Šesť rokov čakania
Cesty oboch bojovníčok sa prvýkrát pretli už v roku 2020 v projekte OKTAGON Underground, k ich vzájomnému súboju však vtedy nedošlo.
Trvalo dlhých šesť rokov, kým sa ich športové cesty definitívne spojili.
Titulový zápas bol prvýkrát naplánovaný na december 2024 vo vypredanej O2 arene, no len niekoľko dní pred turnajom vyradila Luciu Szabovú ťažká chrípka sprevádzaná vysokými horúčkami.
Druhý pokus mal byť ozdobou turnaja na futbalovom štadióne Eden v lete 2025. Počas prípravy si však Lucia Pudilová vážne poranila koleno a musela absolvovať viac než rok trvajúcu rehabilitáciu.
VIDEO: Čo prechádzalo zápasu Pudilová - Szabová
Historický úspech Szabovej a ostrý staredown v Bratislave
Kým sa Pudilová zotavovala zo zranenia, Lucia Szabová ďalej budovala svoje meno. Ovládla bantamovú váhu a v apríli 2026 na turnaji v Liberci zdolala Brazílčanku Fernandes v mušej váhe.
Stala sa tak prvou ženou v histórii organizácie OKTAGON, ktorá súčasne drží majstrovské opasky v dvoch rôznych váhových kategóriách.
Priamo z klietky si následne vypýtala jedinú súperku – Luciu Pudilovú.
Pudilová, ktorá sa po návrate v januári 2026 predstavila víťazne na turnaji v nemeckom Stuttgarte, výzvu okamžite prijala.
Obe bojovníčky sa následne stretli tvárou v tvár na turnaji OKTAGON 89 v Bratislave. Pudilová počas staredownu do slovenskej šampiónky tvrdo strčila, Szabová však neustúpila ani o krok.
„Keď chceš zakryť nervozitu, urobíš niečo také. Plánujem ju ukončiť pred limitom,“ odkázala Szabová.
„Všetci ma pred týmto zápasom odpisujú a tvrdia, že v ňom nemám čo robiť. Chcem všetkým ukázať, ako veľmi sa mýlia. Rozhodne sa nevnímam ako outsiderka,“ reagovala odhodlane Pudilová.
Jeden večer, dva titulové zápasy
Presun do pozície hlavného predzápasu nič neuberá na atraktivite mužského titulového súboja.
Dvojnásobný šampión Will Fleury bude obhajovať titul v poloťažkej váhe proti Danielovi Škvorovi, s ktorým sa stretol už pri svojom debute v organizácii OKTAGON. Český bojovník si titulovú príležitosť vypýtal sériou dominantných výkonov.
Turnaj na Štvanici môže priniesť aj unikátny historický moment. Ak Lucie Pudilová aj jej životný partner Will Fleury vo svojich zápasoch zvíťazia, stanú sa prvým partnerským párom v histórii organizácie OKTAGON, ktorý bude súčasne držať majstrovské opasky.
Turnaj OKTAGON 92 na pražskej Štvanici sa uskutoční v sobotu 1. augusta 2026 od 18.30 h.