Prehra na Fabriq MMA ho veľmi mrzí. Talent Paulus: Nevedel som sa postaviť na nohy

Napriek tomu, že sa ocitol na zemi, nebezpečenstvo tvrdého ground and poundu alebo ohrozenie škrtení od súpera necítil.

„Táto prehra ma veľmi mrzí, čo k tomu mám povedať. Jednoducho mi to nevyšlo, hodil ma dole, snažil som sa stále postaviť, ale vždy bol ako by o tú jednu sekundu predomnou.

Akože ja som sa necítil byť v zápase nejako ohrozený, práveže ja som tam skúšal nejaké škrtenia, ale nevedel som sa postaviť z tej zemi.

Neviem no, že čo sa stalo. Mrzí ma to, mohla to byť piata výhra v rade, čo by mi otvorilo viacero dverí,“ vyjadril sa zverenec Jána Hudáka zo Spartakus Fight Gymu v Trnave.

Súper Paulusa, Kadimagomedov, sa na otázku, či si v rámci prípravy na zápas nasledoval vystúpenia slovenského bojovníka, odpovedal kladne.