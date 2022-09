Nie som čierna ovca, za ktorú má považujú, hovorí Toporcer pred profi debutom

S mojim trénerom Dávidom Kedžuchom sme sa už o tom bavili v máji, že už by mohol prísť prechod do profi kolotoča. Čakali sme ale, či nepríde nejaká zaujímavá ponuka a tá po 2 týždňoch prišla z RFA.

Prečo ste sa rozhodoli pre prestup do profi MMA?

Zástupca Pit Gym Levoča a skúsený amatérsky bojovník Dominik Toporcer prechádza do profesionálneho kolotoča. Debut ho čaká ako hrom, na veľkom podujatí organizácie RFA v košickej Steel Aréne.

V príprave som vlastne od začiatku leta. Najprv mi Dávid spravil test sily a nastavil ciele, čo chceme do konca leta dosiahnuť a to sa nám podarilo.

Samozrejme, nepodceňujem ho, absolútne vždy je to 50 na 50. Súper už má za sebou prvé 5-minútové kolá, takže bude skúsenejší ako ja, keďže doteraz som zápasil iba 3 x 3 minúty.

My vás uvidíme už o pár týždňov na podujatí v Košiciach. Predstavte nám váš zápas.

Teraz mám vlastne ráno kondičnú prípravu do MMA, aby som bol pripravený na dlhšie kolá. Vidím aj na trénerovi, že to už berie so mnou oveľa vážnejšie a pripravuje ma oveľa viac, za čo som veľmi vďačný.

Večer mám MMA tréning a, samozrejme, chodím k Samovi Hadzimovi na postoj. Aj on so mnou urobil veľké pokroky, ktoré uvidíte v zápase.

Cítite pred súbojom už trocha tlak? Predsa, predstavíte sa v podstate doma, na východe Slovenska.

Necítim tlak, absolútne ho na seba nevyvíjam a sústredím sa len za samotný zápas.