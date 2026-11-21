Organizácia OKTAGON odhalila jeden z najväčších ťahákov úvodu nadchádzajúcej sezóny.
V ostro sledovanom česko-slovenskom súboji sa stretnú domáca ikona David Kozma (35–15) a bývalý šampión ľahkej váhy, ktorý bol v minulosti aj jednotkou rebríčka naprieč váhovými kategóriami, Ronald Paradeiser (24–11).
Turnaj OKTAGON 104 sa uskutoční v sobotu 6. marca 2027 v Ostravar Aréne.
Domáci kráľ Kozma je na víťaznej vlne a opäť bojuje o titul
David „Pink Panther“ Kozma patrí k najvýraznejším osobnostiam histórie OKTAGONu. Ako dominantný šampión welterovej váhy dokázal počas troch rokov päťkrát obhájiť majstrovský opasok.
Po prestupe do pražského gymu Reinders MMA odštartoval novú etapu kariéry a opäť našiel formu, ktorá mu v minulosti priniesla viacero ocenení.
Rodák z Ostravy momentálne ťahá sériu troch víťazstiev. Postupne zdolal Jozefa Wittnera, Davida Zawadu a naposledy na futbalovom štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte pred takmer 60-tisíc divákmi ukončil na submisiu nemeckú hviezdu Christiana Eckerlina.
Prípadné víťazstvo nad slovenským rivalom pred domácim publikom by Kozmu výrazne priblížilo k ďalšej titulovej príležitosti.
Bývalý šampión Paradeiser sa dočká vysnívaného zápasu
Dvadsaťdeväťročný Ronald Paradeiser v minulosti kraľoval ľahkej váhe a figuroval na čele rebríčka bojovníkov naprieč váhovými kategóriami (P4P). Od leta minulého roka však našiel nový domov vo welterovej divízii.
Vstup do váhy do 77 kilogramov mu vyšiel výborne. Dokázal ukončiť prvého víťaza projektu Tipsport Gamechanger Bojana Veličkovića a o niekoľko mesiacov neskôr zdolal aj Geralda Neta.
Po prehrách s Kaikom Britom a Jackom Grantom sa slovenský bojovník vrátil na víťaznú vlnu na turnaji OKTAGON 96, kde zdolal Tyrona Pfeifera. Bezprostredne po zápase si priamo v klietke vypýtal súboj s českou legendou na jej domácej pôde.
„Kozma, po takom grapplerskom výkone... Nebolo to síce žiadne super KO, ale dvaja veteráni by sa mohli stretnúť v Ostrave,“ odkázal vtedy českému zápasníkovi. Jeho želanie sa teraz stáva skutočnosťou. Paradeiser zamieri priamo do rodného mesta svojho súpera s cieľom pripísať si ďalší cenný skalp.
Predaj vstupeniek na ostravský galavečer OKTAGON 104 sa už začal na stránke oktagonmma.com. Ďalšie zápasy turnaja organizácia predstaví v nasledujúcich týždňoch.