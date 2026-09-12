Štyridsaťročná legenda sa vracia. Ivan Buchinger opäť zabojuje o titul OKTAGONu

Slovenská legenda a historicky prvý dvojnásobný šampión organizácie Ivan Buchinger sa vracia. Po piatich rokoch sa pokúsi opäť získať titul v ľahkej váhe do 70 kg.
V ceste mu však bude stáť nekompromisný poľský šampión Mateusz Legierski.
OKTAGON sa vracia do Třinca. V sobotu 21. novembra 2026 privíta tamojšia Werk Arena turnaj OKTAGON 98, ktorého vyvrcholením bude titulový súboj v ľahkej váhe.
Cesta k nesmrteľnosti
Viac ako rok čakali česko-slovenskí fanúšikovia na návrat Ivana Buchingera (46–10). Štyridsaťročný slovenský veterán patrí medzi najuznávanejších bojovníkov v Európe.
Počas bohatej kariéry zdieľal klietku s ikonami ako Conor McGregor, Salahdine Parnasse či Losene Keita a získal majstrovské opasky v organizáciách M-1, Cage Warriors aj OKTAGON, kde sa stal prvým držiteľom dvoch titulov súčasne.
Päť rokov od chvíle, keď prvýkrát ovládol ľahkú váhu, má Buchinger šancu napísať ďalšiu slávnu kapitolu svojej kariéry a dokázať, že stále patrí na úplný vrchol.
Šampión Legierski bude brániť svoj trón
Proti slovenskej legende sa však postaví úradujúci kráľ divízie Mateusz Legierski (14–2).
Poľský bojovník sa po vážnom zranení, ktoré takmer ukončilo jeho kariéru, dokázal vrátiť vo fantastickej forme.
V novembri minulého roka získal opasok v súboji s Attilom Korkmazom a svoju dominanciu v ľahkej váhe opäť potvrdil v Berlíne, kde v prvom kole nekompromisne knokautoval Gökhana Aksua.
Legierski vstúpi do zápasu s cieľom zničiť sny legendárneho vyzývateľa a potvrdiť svoju pozíciu najdominantnejšieho bojovníka divízie.
Smolková v kľúčovom zápase proti veteránke UFC
Program v Třinci ponúkne okrem hlavného zápasu aj ďalšiu atraktívnu konfrontáciu.
Slovenská zápasníčka Veronika Smolková nastúpi do dôležitého súboja v mušej váhe po uvoľnení majstrovského titulu. V klietke ju preverí nebezpečná veteránka UFC Ivana Petrović.
Víťazka tohto súboja sa výrazne priblíži k možnosti zabojovať o uvoľnený opasok.
Domáce publikum bude hnať dopredu aj dva výrazné české talenty – Tomáša Mudrocha a Jakuba Batfalského. Mená ich súperov organizácia odhalí v najbližších dňoch.
Turnaj OKTAGON 98 sa uskutoční v sobotu 21. novembra 2026 vo Werk Arene v Třinci. Vstupenky sú k dispozícii na oficiálnych stránkach OKTAGONu.