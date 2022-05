Sú zápasy influencerov dehonestáciou bojových športov? (komentár)

Stačí si otvoriť internet a uvidíme tam súboje celebrít, box v telefónnej búdke či súťaže v rozdávaní faciek. V našich končinách začínajú ísť do popredia práve súboje takzvaných influencerov, to znamená ľudí, ktorí majú vysoký dosah na sociálnych sieťach a je v podstate jedno, čím sa živia.

Tak to je ale drzosť! Ako môžu niektoré organizácie tak dehonestovať krásne bojové športy?

Hovorím hlavne o dvoch podujatiach, ktorými sú Fight Night Challenge a Clash of the Stars. V prvej organizácii proti sebe stoja spravidla známi raperi, ktorých dopĺňajú profesionálni bojovníci.

Prečo? Lebo je to zábava a nemusíš zapojiť mozog.

Veľmi jednoducho. Prirovnal by som to k bulváru, ktorý je najsledovanejším médiom a palcové titulky vidíme už aj vtedy, keď si zápasník zájde za inou ženou.

A nie sú to iba fanúšikovia, ktorí na tieto súboje odcudzujú, ale aj veľa profesionálnych športovcov.

A je to prirodzená vec. Pri všetkých tých šialenostiach, ktoré sa okolo nás dejú, si človek proste chce pozrieť nejakú oddychovku, pri ktorej nemyslíš na to, či ten Von Flue Choke nemal bojovník chytať inak.

Chceš si len otvoriť pivo a s partou sa riadne zabaviť.

Chalani makajú, aby sa dostali tam, kde je teraz ten feťák!

No, to je určite pravda. Je to však trošku aj dvojsečná zbraň.

Neviem, či viete, ale Attila Végh je v Let´s Dance. Poviem to slovami fanúšikov tanca: Ako je toto možné, že človek, ktorý za peniaze zápasí v klietke, je v šou, ktorú sledujem s mojou starkou a dcérkou?

Rovnako to môžeme aplikovať na Karlosa Vémolu a jeho šou: Tak ja makám stáročia, aby som bol moderátorom vo veľkej televízii a on spadne z neba a hneď má svoju šou.