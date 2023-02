Fabriq MMA 2: Zápas večera! Cigánik vstal z mŕtvych a takmer ukončil Gabala

A súboj to bol naozaj rýchly, keď Plesník ukázal, že to vie aj na zemi.

Nie je žiadnou novinkou, že Michal Plesník nastupuje do zápasu na poslednú chvíľu a tak tomu nebolo ani tentokrát, keď jeho súboj nahradil zápas Romana Paulusa.

Po úspešnom odrazení útoku Shaboltasa sám preniesol súboj na zem a po chvíli nasadil submisiu americanu a potvrdil tak, že sa z neho stáva komplexný bojovník.

Plesník sa tak môže pripravovať na boxerský súboj, ktorý ho čaká už onedlho v Poľsku.

Cigánik vs Gabal

Útok na zápas večera charakterizoval stret Tomáša Cigánika s Petrom Gabalom, ktorý mal byť klasickým súbojom postojára so zemiarom.

V prvom kole mal viac z hry Gabal, ktorý hneď zaútočil takedownom a Cigánik mal veľa práce so vstávaním do postoja. Druhé kolo prinieslo podobný scenár a tak boli pokyny do tretieho kola jasné.