UFC 277: Súperku poslala rovno za plastickým chirurgom. Nunes dominovala

Nunes je naďalej šampiónkou tiež vo váhe do 66 kg.

Brazílčanka Amanda Nunes opätovne získala titul UFC v ženskej váhovej kategórii do 61 kilogramov. Nunes v odvete vrátila porážku Julianne Peñe.

Pred súbojom s Juliannou Peñou by len málokto čakal iný výsledok ako jasnú výhru Nunes. Avšak opak sa stal pravdou.

Samozrejme, v prípade, že o ňu bude mať záujem. A Nunes príliš dlho neváhala. Proti koniec koncov nebola ani Peña, ktorá si do odvety verila.

Po prvý raz v živote vstupovala do súboja ako úradujúca šampiónka UFC a viac nebola totálnou outsiderkou, od ktorej vlastne nikto nič nečakal. Vyrovná sa s tlakom a potvrdí decembrový šok?

To boli otázky týkajúce sa Amandy Nunes. Tentoraz však mala inú pozíciu aj Peña.

Založila si vlastný tím a tam sa teraz premiérovo pripravovala aj na zápas. Dokáže sa Nunes pripraviť na súperky aj bez svojich dlhoročných trénerov z ATT alebo to je ďalší náznak toho, že jej kariéra má klesajúcu tendenciu?

Som lepšia ako ona. A dnes som to potvrdila," uviedla staro-nová šampiónka na pozápasovej tlačovej konferencii.

Amanda Nunes vyhrala po piatich kolách a 25 minútach boja jednohlasne na body. "Viem, že je Julianna tvrdá. Bola som na to pripravená. Mohla som ju ukončiť aj pred limitom, ale chcela som ísť na päť kôl, aby som jej dokázala, že som lepšia.

Nunes je jednou z piatich šampiónov UFC, ktorí majú na konte dvojciferný počet víťazstiev v titulových zápasoch. Je prvou a doposiaľ jedinou ženou, ktorej sa to podarilo.

"Dnešok potvrdil, že predtým mala len šťastný deň. Ak sa potrebovala stať šampiónkou, mala svoju príležitosť, ale tomu je už koniec," pokračovala sebavedomo.

Rovno za plastickým chirurgom

Peña ukázala srdce. Trikrát ju údery poslali k zemi, bojovala napriek obrovskej tržnej rane priamo na čele.

Dobojovala to až do absolútneho záveru, no po skončení zápasu zamierila rovno k plastickému chirurgovi.