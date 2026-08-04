Naposledy nastúpil na zápas ešte v júni. UFC oznámila smrť mladého bojovníka

Bojovník zmiešaných bojových umení (MMA) Allan Nascimento nečakane zomrel vo veku 34 rokov.
V utorok to oznámila americká a svetovo najprestížnejšia organizácia UFC, v ktorej Brazílčan pôsobil.
Najpravdepodobnejšou príčinou smrti bol infarkt. „Náš milovaný bojovník mušej váhy Allan Nascimento bol nájdený bez známok života po tom, čo počas spánku utrpel zjavný infarkt.
Napriek úsiliu zasahujúceho zdravotníckeho tímu bol na mieste vyhlásený za mŕtveho,“ uviedla UFC na sociálnych sieťach.
Nascimento pôsobil v UFC od roku 2021 a jeho posledným zápasom bola prehra na body s Američanom Mitchom Raposom z 20. júna.
V profesionálnych zápasoch MMA zaznamenal 22 víťazstiev a sedem prehier.