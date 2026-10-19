Milujete šport? V tejto práci si naň čas určite nájdete

Ak ste niekedy pracovali s ovocím a zeleninou, určite viete, že čas tu hrá proti vám. Všetko musí byť mimoriadne rýchle, pretože šaláty ani paradajky nepočkajú. Svoje o tom vie aj Martin Vasičkanin, ktorý v Kauflande pracuje na pozícii centrálneho nákupcu zeleniny.
„Naše oddelenie je veľmi špecifické, pretože je mimoriadne rýchle. Všetky výsledky vidno okamžite – aj tie dobré, aj prípadné chyby. Potrebujete dobre poznať plodiny, ich možnosti pestovania či predaja, a tiež sledovať počasie, ktoré má na úrodu zásadný vplyv a dokáže všetko zmeniť v priebehu pár minút. Musíte sa vedieť prispôsobiť, nájsť riešenia na každú situáciu, a najmä rýchlo,“ vysvetľuje Martin a dodáva: „Keď má človek športového ducha a trochu adrenalínu ho nevyvedie z miery, táto práca ho musí baviť.“
Športovci si tu prídu na svoje
Zrejme vás neprekvapí, že medzi nich patrí aj Martin. Od malička sa venoval futbalu, dnes si jeho srdce získal beh. „Behávam 5-krát do týždňa a zvyšné dni cvičím silový tréning. Počas príprav na jarné a jesenné maratóny sa snažím držať formu celoročne a tých 250 km mesačne vždy odbehnem. Som veľmi vďačný, že si viem takúto intenzitu tréningov dovoliť aj popri časovo náročnom zamestnaní, pretože je to pre mňa vynikajúca forma psychohygieny.“
Za veľkú pracovnú výhodu v Kauflande Marin považuje flexibilný pracovný čas. Služobný telefón má vždy pri sebe, ovocie a zelenina totiž nepočkajú, a stáva sa, že dodávateľ alebo kolega zavolá aj podvečer alebo cez víkend. „Naše oddelenie je dynamické, takže je prirodzené, že v tomto duchu si režírujem aj svoje dni a voľný čas. Vďaka prístupu zamestnávateľa si však work-life balance dokážem udržať,“ vysvetľuje.
Benefity môžu ušetriť aj stovky eur
Aby sa zamestnancom Kauflandu športovalo čo najlepšie, majú k dispozícii viacero zaujímavých pracovných benefitov – tie sa podľa dĺžky pracovného pomeru a rodinnej situácie môžu vyšplhať až na sumu od 739 eur do 1 780 eur.
Medzi najobľúbenejšie patrí Multisport karta. „Využívam ju hlavne v lete na kúpaliská a tiež na wakeboarding, kde mám 30 minút jazdenia zdarma. Máme tiež športový balíček, ktorý obsahuje rôzne zdravotné pomôcky, športové oblečenie či príspevok na štartovné na ľubovoľný beh, ja som ho tento rok využil na Pražskom maratóne,“ upresňuje.
Nákup športovej výživy, výbavy či oblečenia mu uľahčuje benefitný program Cafetéria - všetci zamestnanci majú vďaka nemu nárok na ročný príspevok nad rámec mzdy, ktorý si vedia uplatniť na nákupy u rôznych obchodných partnerov. „Často používam aj našu Kaufland Card Xtra a uplatňujem si cez ňu zľavu, napríklad na elektrolyty, čo je pre mňa tiež veľkou výhodou.“
Nadšený športovec v budúcnosti plánuje využiť príspevok na svadbu alebo pri narodení dieťaťa. Dobrým benefitom je podľa jeho slov aj vernostná dovolenka nad rámec zákona. Ak sa vám zdá, že
zoznam zamestnaneckých výhod je veľmi dlhý, nemýlite sa, veď Kaufland do nich každoročne investuje nemalé finančné prostriedky. Iba v tomto roku vyčlenil na personálne náklady viac ako 225 miliónov eur.
Zamestnávateľ ako stabilný a spoľahlivý partner
Či už svoj voľný čas venujete športu, rodine, vzdelávaniu alebo čomukoľvek inému, je dôležité, aby ste sa cítili dobre aj počas toho pracovného. V Kauflande, ktorý zamestnáva tisíce ľudí, je priemerná dĺžka pracovného pomeru okolo päť a pol roka, čo vôbec nie je málo. „Môj príbeh v Kauflande je o vzájomnej spokojnosti – napokon aj to, že tu pracujem už sedem rokov, svedčí o tom, že som v práci spokojný. Potreboval som, aby mi práca dávala zmysel, napĺňala ma, a to mi Kaufland ponúkol,“ dodáva Martin na záver.
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