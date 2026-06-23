    Hrá aj cez bolesť, proti Saudom bol hrdina. Každý má niečo, čo ho trápi, povedal

    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje.
    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 20:48
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    V uplynulých 13 reprezentačných stretnutiach skóroval 14-krát.

    Španielsky futbalista Mikel Oyarzabal priznal, že na MS v USA, Kanade a Mexiku hrá napriek menšiemu zraneniu kolena.

    Dvadsaťdeväťročný útočník tvrdí, že zdravotný problém, ktorý mu spôsobuje bolesť, by nemal ohroziť jeho účasť na šampionáte.

    Oyarzabal pomohol k víťazstvu úradujúcich majstrov Európy nad Saudskou Arábiou 4:0 dvoma gólmi a takisto prihral na ďalší zásah Laminemu Yamalovi.

    Španieli si suverénnym triumfom napravili chuť po remíze 0:0 s Kapverdami v úvodnom dueli H-skupiny.

    Tréner „La Furie Roja“ Luis de la Fuente po stretnutí prezradil, že útočníka Realu Sociedad San Sebastian trápi zranenie kolena, ale dodal, že bol pripravený nastúpiť.

    „Borím sa s určitým problémom, ale myslím si, že to tu platí pre každého. Každý má niečo, čo ho trápi a o čo sa treba postarať,“ povedal Oyarzabal na utorkovej tlačovej konferencii.

    „Som v poriadku. Priznávam, že v jeden deň tam bola určitá neistota, keď som presne nevedel, v akej som situácii a či budem mať šancu hrať. Našťastie, vyvinulo sa to dobre a som šťastný,“ citovala ho agentúra AFP.

    Od momentu, keď Oyarzabal strelil víťazný gól Španielska vo finále EURO 2024 proti Anglicku, sa stal voľbou číslo jeden na post hrotového útočníka v národnom tíme. V uplynulých 13 reprezentačných stretnutiach skóroval 14-krát.

    Program a výsledky Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    4 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    2
    1
    1
    0
    4:0
    4
    V
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    2
    0
    2
    0
    3:3
    2
    R
    R
    3
    KapverdyKapverdyCPV
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    2
    0
    1
    1
    1:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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