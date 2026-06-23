Hrá aj cez bolesť, proti Saudom bol hrdina. Každý má niečo, čo ho trápi, povedal

Španielsky futbalista Mikel Oyarzabal priznal, že na MS v USA, Kanade a Mexiku hrá napriek menšiemu zraneniu kolena.
Dvadsaťdeväťročný útočník tvrdí, že zdravotný problém, ktorý mu spôsobuje bolesť, by nemal ohroziť jeho účasť na šampionáte.
Oyarzabal pomohol k víťazstvu úradujúcich majstrov Európy nad Saudskou Arábiou 4:0 dvoma gólmi a takisto prihral na ďalší zásah Laminemu Yamalovi.
Španieli si suverénnym triumfom napravili chuť po remíze 0:0 s Kapverdami v úvodnom dueli H-skupiny.
Tréner „La Furie Roja“ Luis de la Fuente po stretnutí prezradil, že útočníka Realu Sociedad San Sebastian trápi zranenie kolena, ale dodal, že bol pripravený nastúpiť.
„Borím sa s určitým problémom, ale myslím si, že to tu platí pre každého. Každý má niečo, čo ho trápi a o čo sa treba postarať,“ povedal Oyarzabal na utorkovej tlačovej konferencii.
„Som v poriadku. Priznávam, že v jeden deň tam bola určitá neistota, keď som presne nevedel, v akej som situácii a či budem mať šancu hrať. Našťastie, vyvinulo sa to dobre a som šťastný,“ citovala ho agentúra AFP.
Od momentu, keď Oyarzabal strelil víťazný gól Španielska vo finále EURO 2024 proti Anglicku, sa stal voľbou číslo jeden na post hrotového útočníka v národnom tíme. V uplynulých 13 reprezentačných stretnutiach skóroval 14-krát.