Historický moment počas MS. Paraguajčana vylúčili za porušenie nového pravidla FIFA

Paraguajský futbalista Miguel Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku.
Priamu červenú kartu videl v nervóznom závere prvého polčasu zápasu D-skupiny MS proti Turecku v kalifornskej Santa Clare.
Almiron išiel predčasne pod sprchy po preskúmaní situácie systémom VAR. Počas slovnej výmeny s tureckým obrancom Mertom Müldürom si zakryl ústa rukou, čo je podľa nových pravidiel automaticky trestané vylúčením.
Paraguaj v tom čase viedol 1:0 po expresne rýchlom góle Matiasa Galarzu, ktorý skóroval už po 64 sekundách hry a postaral sa o najrýchlejší zásah doterajšieho priebehu MS 2026.
FIFA oznámila zavedenie nového pravidla v apríli. Je súčasťou širšieho úsilia o boj proti rasizmu a diskriminácii vo futbale.
Impulzom bol aj februárový incident v Lige majstrov, keď Gianlucu Prestianniho z lisabonskej Benficy obvinili z rasistických urážok na adresu Viniciusa Juniora z Realu Madrid.
Prestianni obvinenia odmietol, no neskôr dostal šesťzápasový dištanc za homofóbne správanie, pričom polovicu trestu mu podmienečne odložili.
Prezident FIFA Gianni Infantino patrí medzi hlavných podporovateľov nového pravidla.
„Ak nemáte čo skrývať, nezakrývate si ústa, keď niečo hovoríte. Je to úplne jednoduché,“ citovala AFP jeho vyjadrenie z tohto roka.
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