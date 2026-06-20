    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina D
    0 - 1
    0:1
    Paraguaj
    Paraguaj

    Historický moment počas MS. Paraguajčana vylúčili za porušenie nového pravidla FIFA

    Miguel Almirón z Paraguaja reaguje po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku.
    Fotogaléria (44)
    Miguel Almirón z Paraguaja reaguje po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 06:41
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    Počas slovnej výmeny s tureckým obrancom si zakryl ústa rukou.

    Paraguajský futbalista Miguel Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku.

    Priamu červenú kartu videl v nervóznom závere prvého polčasu zápasu D-skupiny MS proti Turecku v kalifornskej Santa Clare.

    Almiron išiel predčasne pod sprchy po preskúmaní situácie systémom VAR. Počas slovnej výmeny s tureckým obrancom Mertom Müldürom si zakryl ústa rukou, čo je podľa nových pravidiel automaticky trestané vylúčením.

    Paraguaj v tom čase viedol 1:0 po expresne rýchlom góle Matiasa Galarzu, ktorý skóroval už po 64 sekundách hry a postaral sa o najrýchlejší zásah doterajšieho priebehu MS 2026.

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    FIFA oznámila zavedenie nového pravidla v apríli. Je súčasťou širšieho úsilia o boj proti rasizmu a diskriminácii vo futbale.

    Impulzom bol aj februárový incident v Lige majstrov, keď Gianlucu Prestianniho z lisabonskej Benficy obvinili z rasistických urážok na adresu Viniciusa Juniora z Realu Madrid.

    Prestianni obvinenia odmietol, no neskôr dostal šesťzápasový dištanc za homofóbne správanie, pričom polovicu trestu mu podmienečne odložili.

    Fotogaléria zo zápasu Turecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Paraguajský Matías Galarza na zemi oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Paraguajský Matías Galarza oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.
    44 fotografií
    Paraguajský Matías Galarza v popredí oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale. Paraguajský Júlio Enciso (19) oslavuje s hlavným trénerom Gustávom Alfarom po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Hráči Turecka reagujú na konci zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Paraguaju v Santa Clare v Kalifornii, neďaleko San Francisca.Turecký Mert Müldür (18) reaguje po prehre v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Turecký brankár Uğurcan Çakır (23) reaguje po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Diego Gómez (8) oslavuje po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí hráči oslavujú po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Diego Gómez (8) oslavuje s Gustavom Caballerom (24) a Antoniom Sanabriom (9) po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajskí Diego Gómez (8) a Antonio Sanabria (9) oslavujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Hráči Paraguaja, vpravo, reagujú na konci zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí hráči oslavujú po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí Diego Gómez (8) a Gustavo Gómez (15) oslavujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Turecký Mert Müldür (18) reaguje po prehre v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Hráči Paraguaja reagujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku v Santa Clare v Kalifornii, neďaleko San Francisca.Turecký Eren Elmalı (13) reaguje po faule na Paraguajčana Matíasa Galarzu (23) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Gustavo Velázquez (2) ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s tureckým Kenanom Yıldızom (11) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s tureckým Kenanom Yıldızom počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Tréner Turecka Vincenzo Montella gestikuluje počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Paraguaju v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, reaguje s bolesťou, keď sa mu venuje lekársky a podporný tím počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Deniz Gül (v popredí) sa pokúša o strelu na bránu proti brankárovi Paraguaja Orlandovi Gillovi počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale v Santa Clare v Kalifornii.Turecký brankár Uğurcan Çakır (23) reaguje po zákroku, keď chytil strelu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Barış Alper Yılmaz (21) hlavičkuje loptu ponad Paraguajčana Matíasa Galarzu (23) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajskí hráči oslavujú gól Matíasa Galarzu (23) v prvom polčase zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta medzi Paraguajom a Tureckom.Turecký Eren Elmalı (13) fauluje Paraguajčana Juana Josého Cáceresa (4) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Matías Galarza (23) bojuje o loptu s tureckým Canom Uzunom (26) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Junior Alonso (v popredí) bojuje o loptu s tureckým Barışom Alperom Yılmazom počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Yunus Akgün (19) sa pokúša o strelu na bránu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Tréner Turecka Vincenzo Montella (vpravo) reaguje, keď rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros z El Salvadoru ukazuje žltú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s Turkami Ferdi Kadıoğlu (20) a Abdülkerim Bardakcı (14) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Abdülkerim Bardakcı (14) bojuje o loptu s Paraguajčanom Júliom Encisom (19) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros z El Salvadoru signalizuje požiadavku na kontrolu VAR pred udelením červenej karty Paraguajčanovi Miguelovi Almirónovi (10) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Merih Demiral (3) bojuje o loptu s Paraguajčanom Juniorom Alonsom (6) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Paraguajský Miguel Almirón reaguje po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku.Hráči sa hádajú po faule, ktorého sa dopustil Paraguajčan Miguel Almirón, počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Paraguajský Omar Alderete (3) ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Turecký Mert Müldür (18) reaguje, keď bojuje o loptu s Paraguajčanom Isidrom Pittom (25) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Diego Gómez (8), v strede, ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Matías Galarza (23) oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.Paraguajský Matías Galarza (23) reaguje počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.

    Prezident FIFA Gianni Infantino patrí medzi hlavných podporovateľov nového pravidla.

    „Ak nemáte čo skrývať, nezakrývate si ústa, keď niečo hovoríte. Je to úplne jednoduché,“ citovala AFP jeho vyjadrenie z tohto roka.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 9

    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Deň 9 na MS: Nikoho nefauloval, no bol vylúčený. Rozhodca po prvý raz uplatnil nové pravidlo
    Titanilla Bőd|dnes 08:15
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Deň 9 na MS: Nikoho nefauloval, no bol vylúčený. Rozhodca po prvý raz uplatnil nové pravidlo
    Titanilla Bőd|dnes 08:15
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    Domov»MS vo futbale 2026»Historický moment počas MS. Paraguajčana vylúčili za porušenie nového pravidla FIFA