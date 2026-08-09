Rozprávkový koniec MS pre Česko. Mladý šprintér získal zlato v európskom rekorde

Michal Rada sa stal v európskom juniorskom rekorde 48,59 sekundy juniorským majstrom sveta v behu na 400 metrov prekážok.
V Eugene 19-ročný talent vylepšil druhé miesto z predvlaňajšieho šampionátu v Lime. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šieste miesto časom 51,42.
Rada nadviazal na vlaňajší juniorský európsky titul. Zverenec Jiřího Coufa bol vo svetovom finále najrýchlejší na všetkých medzičasoch a zvíťazil s náskokom 64 stotín pred najväčším papierovým favoritom Taidžuom Gotom z Japonska.
Nový šampión si vylepšil vlaňajší osobný rekord o 19 stotín. Z čela historických juniorských európskych tabuliek odsunul Vladimira Budka z niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Jeho čas z roku 1984 pokoril o 15 stotín.
V Eugene sa postaral o štvrtú medailu pre českú výpravu. Zlato získali tyčkárka Nicole Krutilová a desaťbojár Adam Juliš bronz, hneď v prvom súťažnom dni sa o striebro zaslúžila miešaná štafeta na 4x400 m.