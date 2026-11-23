Spojené štáty americké budú v roku 2031 opäť hostiteľskou krajinou futbalových majstrovstiev sveta.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v pondelok potvrdila, že USA zorganizujú MS žien v roku 2031 spoločne s Mexikom, Kostarikou a Jamajkou.
Po prvý raz od roku 1966 sa úlohy organizátora zhostí Anglicko, FIFA totiž schválila britskú kandidatúru na usporiadanie svetového šampionátu žien v roku 2035.
Víťazné kandidujúce krajiny spolu s prezidentom FIFA Giannim Infantinom prisľúbili komerčne úspešné turnaje.
Pôjde o prvé ročníky ženských majstrovstiev sveta s účasťou 48 tímov a 104 zápasmi. Všetky dosiahnuté výnosy chcú následne investovať späť do ženského futbalu.
„Pôjde o najväčšie ženské športové podujatie v histórii. To znamená, že ho musíme zorganizovať na najvyššej úrovni,“ povedala podľa AP prezidentka Americkej futbalovej federácie Cindy Parlowová Coneová členom FIFA počas prezentácie pred hlasovaním v sídle organizácie v Zürichu.
FIFA chcela, aby tieto veľmoci v ženskom futbale nemali konkurenčné kandidatúry a mohli sa ujať organizácie prvých rozšírených šampionátov.
Formátom sa tak ženské majstrovstvá sveta vyrovnajú mužskému turnaju, ktorý sa tento rok prvýkrát rozšíril na 48 tímov a konal sa v USA, Kanade a Mexiku. Na ženských MS v roku 2027 v Brazílii sa ešte predstaví 32 tímov.
Kandidatúra vedená USA, ktorá zahŕňa krajiny zo zóny CONCACAF, ponúka výber štadiónov v 20 mestách - 14 v USA, štyri v Mexiku a po jednom v San Jose v Kostarike a v Kingstone na Jamajke. Britská kandidatúra spája Anglicko, Severné Írsko, Škótsko a Wales.
Ponúka 19 dejísk vrátane londýnskeho štadióna Wembley. Obe kandidatúry na spoločné usporiadanie šampionátov štyrmi krajinami nemali počas uplynulých 20 mesiacov žiadnu konkurenciu.
V pondelok ich jednomyseľne schválili delegáti 211 členských federácií FIFA na online zasadnutí.