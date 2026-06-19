    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina A
    1 - 0
    0:0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumár

    Eufória v domácom tíme Mexika. Po dvoch dueloch ovládlo skupinu a je prvým postupujúcim tímom

    Futbalisti Mexika oslavujú gól proti Kórejskej republike na MS 2026.
    Fotogaléria (48)
    Futbalisti Mexika oslavujú gól proti Kórejskej republike na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. jún 2026 o 06:20
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    Mexiko dnes zdolalo Južnú Kóreu v skupine A na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Mexiko - Kórejská republika 1:0 (0:0)

    Gól: 50. Romo

    Rozhodcovia: Tejera – Taran, Barreiro (všetci Urug.), ŽK: Lee Kang-in, Paik Seung-ho (obaja Kór. rep.)

    Diváci: 45.522

    Mexiko: Rangel – Sanchez, E. Alvarez, Vasquez, Gallardo – B. Gutierrez (71. Pineda), Lira, Romo (71. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (80. S. Gimenez), Quiňones (84. Huerta)

    Kór. rep.: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Kim Moon-Hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-beom, Paik Seung-ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-Woo (71. Yang Hyun-jun) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (57. Hwang Hee-Chan) – Son Heung-min (57. Oh Hyeon-Gyu)

    Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy MS 2026.

    Postup do šestnásťfinále z prvého miesta v A-skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1:0 nad Kórejskou republikou v Guadalajare. Gólom na začiatku druhého polčasu o tom rozhodol Luis Romo.

    Mexiko sa ako víťaz A-skupiny stretne v šestnásťfinále na Aztéckom štadióne v Mexico City s tretím tímom z jednej zo skupín C, E, F, H alebo I.

    Druhý tím A-skupiny nastúpi proti druhému tímu z B-skupiny. Kórejčania zostali na druhej priečke s tromi bodmi, Česko a JAR majú po bode a naďalej šancu na postup.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Mexico's Edson Alvarez, left, runs for the ball against South Korea's Son Heung-min during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Referee Gustavo Tejera, of Uruguay, issues a yellow card to South Korea's Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico's Luis Romo (7) is congratulated by Mexico head coach Javier Aguirre after scoring his team's first goal World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico's Luis Romo (7) battles for the ball with South Korea's Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    48 fotografií
    Players celebrate after Mexico's Luis Romo (7) scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, third right, celebrates with his teammates after scoring his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball between Mexico's Jorge Sanchez (2) and Edson Alvarez (4) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Brian Gutierrez (26) is fouled from behind by South Korea's Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Paik Seung-ho, left, reacts as referee Gustavo Tejera, of Uruguay, holds up a yellow card during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, top left, celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7), left, scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, third left, celebrates with his teammates after scoring g his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) reacts during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Han-beom (2) watches the ball as Mexico's Luis Romo scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers celebrate after Mexico's Luis Romo, bottom middle, scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) is congratulated by Mexico head coach Javier Aguirre after scoring his team's first goal World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Han-beom (2), left, duels for the balls with Mexico's Jesus Gallardo (23) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7), left, scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Jesus Gallardo (23) kicks the ball against South Korea's Lee Han-beom, bottom right, and goalkeeper Kim Seung-gyu, top, during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7), left, scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) and Mexico's Jorge Sanchez (2) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players mob Luis Romo after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, center, celebrates with his teammates after scoring the opening goal for his side during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolduring the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players celebrate after Mexico's Luis Romo (7) scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Raul Jimenez, left, and South Korea's Kim Min-jae battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) kneels in prayer before the second half of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Raul Rangel (1) kicks the ball away from South Korea's Son Heung-min (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16), left, vies for the ball with South Korea's Son Heung-min (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico head coach Javier Aguirre reacts during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Gi-hyeok, left, battles for a header against Mexico's Raul Jimenez during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16), left, vies for the ball with South Korea's Son Heung-min (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) challenges for the ball against Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19) attempts a shot on goal as Mexico's Jorge Sanchez (2) watchesduring the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) kicks the ball against Mexico goalkeeper Raul Rangel during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Seol Young-woo (22) chases after the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Raul Jimenez (9), left, fights for the ball with South Korea's Lee Han-beom (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan, left, takes a photo with a dog named Osito, wearing a Mexico national soccer team jersey, next to Jorge Rangel before the World Cup Group A soccer match against South Korea in Mexico City, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Marco Ugarte)Mexico's Julian Quinones (16) helps up South Korea's Lee Han-beom (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Paik Seung-ho (8) heads the ball as Mexico's Brian Gutierrez (26) watches during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19), left, challenges for the ball with Mexico's Jesus Gallardo (23), second right, during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Seol Young-woo (22) reacts after a missed shot at goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Paik Seung-ho (8) heads the ball as Mexico's Brian Gutierrez (26) watches during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) helps up South Korea's Lee Han-beom (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung, front, shield the ball from Mexico's Luis Romo (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA dog named Osito wears a Mexico national team jersey and rides in a bicycle basket of Jorge Rangel before a World Cup Group A soccer match against South Korea in Mexico City, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Marco Ugarte)

    Mexiko uzavrie skupinovú fázu vo štvrtok 25. júna o 3.00 SELČ duelom v Mexiko City proti Česku.

    V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Kórejská republika stretne v Monterrey s Juhoafrickou republikou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    2
    2
    0
    0
    3:0
    6
    V
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Mexiko - Južná Kórea

    I. polčas:

    Mexičania boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a častejšie držali loptu na kopačkách, no proti organizovanej obrane si vypracovali len minimum príležitostí.

    Prvú strelu vyslal už v 7. minúte Alvarado a o trinásť minút neskôr sa po Sanchezovom centri dostal k hlavičke Quiňones, jeho pokus však pozorný Kim Sung-kju zneškodnil.

    Bolo to napokon jediné ohrozenie bránky v prvom dejstve. Domáci sa snažili presadzovať po krídlach, no vo finálnej fáze im chýbala presnosť aj moment prekvapenia.

    Kórejčanov mohol potešiť kapitán Son, ktorý v 16. minúte obišiel aj brankára Rangela a lobom poslal loptu smerom do siete, no ešte predtým sa nachádzal v tesnom ofsajde.

    II. polčas:

    Hneď v úvode druhého polčasu mohol tribúny rozjasať Gallardo, ktorý unikal po ľavom krídle, ale z uhla netrafil do priestoru bránky.

    Už o minútu sa však už Mexičania tešili, keď loptu v rukách neudržal brankár Kim Sung-kju a loptu poslal do odkrytej bránky Romo.

    Ešte pred uplynutím hodiny hry opustil ihrisko hviezdny Kórejčan Son a jeho spoluhráči sa márne snažili aspoň o vyrovnanie.

    Naopak, na druhej strane mohol poistku štvrťhodinu pred koncom pridať Jimenez, ale z uhla neprepálil brankára.

    Najväčšia šanca Kórejčanov v dueli prišla v 87. minúte, ale blysol sa domáci brankár Rangel, ktorý zneškodnil dva pokusy z bezprostrednej blízkosti.

    VIDEO: Zákrok Rangela v závere zápasu

    V nadstavení ešte po rohu hlavičkoval Lee Han-beom vedľa a potom už prepukla mexická postupová radosť.

    Hlasy po zápase

    Javier Aguirre, tréner Mexika: „Nebol to skvelý futbalový zápas, súper nám toho veľa nedovolil. Napriek tomu sme našli spôsob, ako zvíťaziť. Bolo to náročné, pretože nám nedávali priestor a ani my sme ho nedávali Kórejčanom. Napokon sa ukázalo, že jedna chyba rozhodla o tom, na ktorú stranu sa zápas prikloní.“

    Hong Myung-Bo, tréner Kórejskej rep.: „Hrali sme presne podľa plánu, ale spôsob, akým sme inkasovali gól, bol sklamaním. Požiadal som hráčov, aby zostali pokojní a naďalej hrali svoju hru. Nebolo to zlé. Teraz sa sústredíme na prípravu na ďalší zápas. V poslednom dueli skupinovej fázy odovzdáme maximum.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

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    Domov»MS vo futbale 2026»Eufória v domácom tíme Mexika. Po dvoch dueloch ovládlo skupinu a je prvým postupujúcim tímom