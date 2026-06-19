Eufória v domácom tíme Mexika. Po dvoch dueloch ovládlo skupinu a je prvým postupujúcim tímom

MS vo futbale 2026 - skupina A
Mexiko - Kórejská republika 1:0 (0:0)
Gól: 50. Romo
Rozhodcovia: Tejera – Taran, Barreiro (všetci Urug.), ŽK: Lee Kang-in, Paik Seung-ho (obaja Kór. rep.)
Diváci: 45.522
Mexiko: Rangel – Sanchez, E. Alvarez, Vasquez, Gallardo – B. Gutierrez (71. Pineda), Lira, Romo (71. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (80. S. Gimenez), Quiňones (84. Huerta)
Kór. rep.: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Kim Moon-Hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-beom, Paik Seung-ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-Woo (71. Yang Hyun-jun) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (57. Hwang Hee-Chan) – Son Heung-min (57. Oh Hyeon-Gyu)
Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy MS 2026.
- ONLINE: Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)
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Postup do šestnásťfinále z prvého miesta v A-skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1:0 nad Kórejskou republikou v Guadalajare. Gólom na začiatku druhého polčasu o tom rozhodol Luis Romo.
Mexiko sa ako víťaz A-skupiny stretne v šestnásťfinále na Aztéckom štadióne v Mexico City s tretím tímom z jednej zo skupín C, E, F, H alebo I.
Druhý tím A-skupiny nastúpi proti druhému tímu z B-skupiny. Kórejčania zostali na druhej priečke s tromi bodmi, Česko a JAR majú po bode a naďalej šancu na postup.
Mexiko uzavrie skupinovú fázu vo štvrtok 25. júna o 3.00 SELČ duelom v Mexiko City proti Česku.
V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Kórejská republika stretne v Monterrey s Juhoafrickou republikou.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina A
Priebeh zápasu Mexiko - Južná Kórea
I. polčas:
Mexičania boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a častejšie držali loptu na kopačkách, no proti organizovanej obrane si vypracovali len minimum príležitostí.
Prvú strelu vyslal už v 7. minúte Alvarado a o trinásť minút neskôr sa po Sanchezovom centri dostal k hlavičke Quiňones, jeho pokus však pozorný Kim Sung-kju zneškodnil.
Bolo to napokon jediné ohrozenie bránky v prvom dejstve. Domáci sa snažili presadzovať po krídlach, no vo finálnej fáze im chýbala presnosť aj moment prekvapenia.
Kórejčanov mohol potešiť kapitán Son, ktorý v 16. minúte obišiel aj brankára Rangela a lobom poslal loptu smerom do siete, no ešte predtým sa nachádzal v tesnom ofsajde.
II. polčas:
Hneď v úvode druhého polčasu mohol tribúny rozjasať Gallardo, ktorý unikal po ľavom krídle, ale z uhla netrafil do priestoru bránky.
Už o minútu sa však už Mexičania tešili, keď loptu v rukách neudržal brankár Kim Sung-kju a loptu poslal do odkrytej bránky Romo.
Ešte pred uplynutím hodiny hry opustil ihrisko hviezdny Kórejčan Son a jeho spoluhráči sa márne snažili aspoň o vyrovnanie.
Naopak, na druhej strane mohol poistku štvrťhodinu pred koncom pridať Jimenez, ale z uhla neprepálil brankára.
Najväčšia šanca Kórejčanov v dueli prišla v 87. minúte, ale blysol sa domáci brankár Rangel, ktorý zneškodnil dva pokusy z bezprostrednej blízkosti.
VIDEO: Zákrok Rangela v závere zápasu
V nadstavení ešte po rohu hlavičkoval Lee Han-beom vedľa a potom už prepukla mexická postupová radosť.
Hlasy po zápase
Javier Aguirre, tréner Mexika: „Nebol to skvelý futbalový zápas, súper nám toho veľa nedovolil. Napriek tomu sme našli spôsob, ako zvíťaziť. Bolo to náročné, pretože nám nedávali priestor a ani my sme ho nedávali Kórejčanom. Napokon sa ukázalo, že jedna chyba rozhodla o tom, na ktorú stranu sa zápas prikloní.“
Hong Myung-Bo, tréner Kórejskej rep.: „Hrali sme presne podľa plánu, ale spôsob, akým sme inkasovali gól, bol sklamaním. Požiadal som hráčov, aby zostali pokojní a naďalej hrali svoju hru. Nebolo to zlé. Teraz sa sústredíme na prípravu na ďalší zápas. V poslednom dueli skupinovej fázy odovzdáme maximum.“