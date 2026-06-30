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    Motorky, klaksóny a nočný teror. Mexičania prekazili hráčom Ekvádoru pokojný spánok

    Fanúšikovia Mexika
    Fanúšikovia Mexika (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 19:44
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    Fanúšikovia Mexika úmyselne robili hluk pred hotelom súpera.

    Futbalisti Ekvádoru mali pred šestnásťfinálovým duelom majstrovstviev sveta proti domácemu Mexiku nepokojnú noc.

    Desiatky mexických fanúšikov sa zhromaždili pred hotelom ich výpravy a pomocou reproduktorov, klaksónov i motocyklov sa snažili narušiť spánok súpera. Zápas je na programe v noci na stredu o 3.00 SELČ.

    Priaznivci sa podľa agentúry AP začali zhromažďovať pred hotelom Westin v štvrti Santa Fe v hlavnom meste Mexika krátko po polnoci a hluk pokračoval až do skorých ranných hodín.

    Organizáciu akcie koordinovali prostredníctvom sociálnych sietí. Podobné „serenády“ pred hotelmi súperov majú v latinskoamerickom futbale dlhoročnú tradíciu.

    Ekvádorčania navyše absolvovali komplikovanú cestu z Columbusu v americkom štáte Ohio. Tréner Sebastián Beccacece uviedol, že ich let meškal viac ako tri hodiny a následný presun z letiska Felipe Angeles, vzdialeného približne 65 kilometrov od hotela, predĺžila hustá doprava aj silný pondelkový dážď.

    „Meškanie letu a následný presun do hotela znamenali, že cesta trvala deväť hodín, teda o tri hodiny dlhšie, než sme plánovali. Tím je však v poriadku a na zápas sa teší. Čaká nás súper, ktorý dosiahol v skupinovej fáze dobré výsledky,“ povedal Beccacece.

    Ekvádor zámerne naplánoval prílet do Mexika na poslednú chvíľu, aby minimalizoval vplyv vysokej nadmorskej výšky hlavného mesta, ktoré leží približne 2200 metrov nad morom.

    Podľa športových vedcov je jednou z odporúčaných stratégií pri takýchto podmienkach príchod tesne pred zápasom, ešte pred nástupom akútnych príznakov spôsobených riedkym vzduchom.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Motorky, klaksóny a nočný teror. Mexičania prekazili hráčom Ekvádoru pokojný spánok