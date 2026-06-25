Pozápasové oslavy Mexika sa zmenili na horor. Do davu vpálilo auto, zranilo takmer 20 ľudí

Po zápase medzi futbalistami Mexika a Česka na MS (3:0) vrazilo do oslavujúceho davu v rezorte Cabo San Lucas auto a zranilo 17 ľudí.
K incidentu prišlo na bulvári Lazaro Cardenas, informovala o tom agentúra DPA. Zranených previezli do okolitých nemocníc.
Podľa Alberta Renteríu Santanu, generálneho sekretára samosprávy v Los Cabos, vodič prudko zvýšil rýchlosť, keď na ceste zbadal skupinku ľudí.
Šoféra zatkli neďaleko oblasti Mexico Baja California a celý incident vyšetrujú. Mexičania postúpili do šestnásťfinále z prvého miesta v skupine, pre Čechov sa turnaj skončil.
Fotogaléria zo zápasu Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
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MS vo futbale 2026 - skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
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R
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