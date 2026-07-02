    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    06.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Mexiko City
    02:00
    Anglicko
    Anglicko

    Expert: Nadmorská výška pôsobí takmer ako hráč navyše. Anglicko čaká nepríjemná pasca

    Aztécky štadión v Mexico City
    Aztécky štadión v Mexico City (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 16:43
    ShareTweet1

    Anglickí hráči nie sú na vysokú nadmorskú výšku zvyknutí, čo môže rozhodnúť v osemfinále proti domácemu Mexiku.

    Oboznámenosť Mexičanov s nadmorskou výškou im vie dať v osemfinálovom zápase MS vo futbale proti Anglicku výhodu.

    Podľa výkonnostného experta Jamesa Barbera z The Altitude Centre môže domáce prostredie pôsobiť takmer ako hráč navyše.

    Súboj sa odohrá na Aztéckom štadióne v Mexiku, ktorý leží vo výške 2240 metrov nad morom.

    „El Tri“ navyše na ikonickom stánku počas svetového šampionátu nikdy neprehrali. „Bilancia Mexika na Aztéckom štadióne hovorí sama za seba.

    Sú tam tak veľmi úspešní, pretože vo výške je všetko náročnejšie. Telo má k dispozícii menej kyslíka pre svaly aj mozog, takže počas 90 minút sa rýchlejšie unaví a schopnosť opakovane šprintovať výrazne klesá,“ citovala Barbera agentúra DPA.

    A keďže Angličania na tieto podmienky nie sú zvyknutí, podľa experta môžu byť proti domácemu výberu v nevýhode: „Hrajú proti hráčom, ktorí môžu byť na vysokú nadmorskú výšku zvyknutí o niečo viac – buď preto, že tam dlhší čas žijú, alebo sa tam narodili.

    Vďaka tomu majú určitú výhodu. Nadmorská výška ich ovplyvňuje menej, takže keď hrajú proti unaveným súperom, pôsobí to, akoby mali na ihrisku viac priestoru.

    Dalo by sa povedať, že je to takmer ako hrať s hráčom navyše.“ Osemfinále je na programe v pondelok o 2.00 SELČ.

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Nemecký tréner dostal ponuku na odchod. Štvornásobní majstri sveta hľadajú náhradu
    dnes 17:23
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Nemecký tréner dostal ponuku na odchod. Štvornásobní majstri sveta hľadajú náhradu
    dnes 17:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Expert: Nadmorská výška pôsobí takmer ako hráč navyše. Anglicko čaká nepríjemná pasca