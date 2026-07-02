Expert: Nadmorská výška pôsobí takmer ako hráč navyše. Anglicko čaká nepríjemná pasca

Oboznámenosť Mexičanov s nadmorskou výškou im vie dať v osemfinálovom zápase MS vo futbale proti Anglicku výhodu.
Podľa výkonnostného experta Jamesa Barbera z The Altitude Centre môže domáce prostredie pôsobiť takmer ako hráč navyše.
Súboj sa odohrá na Aztéckom štadióne v Mexiku, ktorý leží vo výške 2240 metrov nad morom.
„El Tri“ navyše na ikonickom stánku počas svetového šampionátu nikdy neprehrali. „Bilancia Mexika na Aztéckom štadióne hovorí sama za seba.
Sú tam tak veľmi úspešní, pretože vo výške je všetko náročnejšie. Telo má k dispozícii menej kyslíka pre svaly aj mozog, takže počas 90 minút sa rýchlejšie unaví a schopnosť opakovane šprintovať výrazne klesá,“ citovala Barbera agentúra DPA.
A keďže Angličania na tieto podmienky nie sú zvyknutí, podľa experta môžu byť proti domácemu výberu v nevýhode: „Hrajú proti hráčom, ktorí môžu byť na vysokú nadmorskú výšku zvyknutí o niečo viac – buď preto, že tam dlhší čas žijú, alebo sa tam narodili.
Vďaka tomu majú určitú výhodu. Nadmorská výška ich ovplyvňuje menej, takže keď hrajú proti unaveným súperom, pôsobí to, akoby mali na ihrisku viac priestoru.
Dalo by sa povedať, že je to takmer ako hrať s hráčom navyše.“ Osemfinále je na programe v pondelok o 2.00 SELČ.