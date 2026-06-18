    Messi prežíva ťažké dni napriek hetriku na MS. Jeho otec je pod lekárskym dohľadom

    Messi s otcom.
    Messi s otcom. (Autor: Fabrizio Romano)
    TASR|18. jún 2026 o 20:37
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    Messiho rodina vyjadrila vo vyhlásení znepokojenie nad nedostatkom citlivosti.

    Otec argentínskej futbalovej superhviezdy Lionela Messiho sa zotavuje z bližšie nešpecifikovaných zdravotných problémov. O stave 68-ročného Jorgeho Messiho informovala vo štvrtok jeho rodina.

    Špekulácie o jeho zdravotnom stave sa zintenzívnili po tom, čo sa jeho syn rozplakal po prvom zo svojich troch gólov pri víťazstve nad Alžírskom (3:0).

    „V súčasnosti je pod lekárskym dohľadom. Zotavuje sa a vzhľadom na svoj stav sa mu darí priaznivo,“ uviedla Messiho rodina.

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    Kapitán argentínskeho národného tímu naznačil osobné dôvody po stretnutí s Alžírskom. „Bola to záležitosť, ktorá nesúvisela so športom.

    Prežil som niekoľko ťažkých a komplikovaných dní,“ povedal člen úradujúcich majstrov sveta o svojom otcovi, ktorý je zároveň jeho agentom.

    Program Argentíny na MS vo futbale 2026

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    Messiho rodina vyjadrila vo vyhlásení znepokojenie nad nedostatkom citlivosti a rešpektu počas tejto súkromnej rodinnej záležitosti.

    „Žiadame zodpovednosť, obozretnosť a ľudskosť. Zdravie človeka a duševný pokoj jeho okolia by nemali byť predmetom špekulácií ani nezodpovednej mediálnej pozornosti,“ citovala vyhlásenie agentúra AFP.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Messi s otcom.
    Messi s otcom.
    Messi prežíva ťažké dni napriek hetriku na MS. Jeho otec je pod lekárskym dohľadom
    dnes 20:37
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