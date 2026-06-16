Irán rieši nečakaný problém. Útočník zápas neodohral a môže prísť o pokračovanie na MS

Krídelník Mehdi Torabi zrejme nepomôže iránskej futbalovej reprezentácii v zostávajúcich dvoch zápasoch G-skupiny na MS 2026 proti Belgicku a Egyptu.
Po úvodnom dueli proti Novému Zélandu (2:2) totiž jeho víza označili za neplatné. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Iránsku tlačovú agentúru Irna.
Ďalší hráči iránskeho tímu disponujú vízami umožňujúcimi viacero vstupov do USA. Torabi mal údajne víza, ktoré mu povoľovali vstup na americké územie iba pre úvodný zápas v Los Angeles.
Program Iránu na MS vo futbale 2026
V súboji proti Novozélanďanom napokon do hry nezasiahol.
Torabi nahradil v iránskej nominácii Sardara Azmouna, bývalého hráča bundesligového Bayeru Leverkusen.
Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body