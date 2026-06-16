    Irán rieši nečakaný problém. Útočník zápas neodohral a môže prísť o pokračovanie na MS

    Mehdi Torabi
    Mehdi Torabi (Autor: BeFootball)
    TASR|16. jún 2026 o 16:01
    ShareTweet0

    Víza krídelníka Mehdiho Torabiho označili za neplatné.

    Krídelník Mehdi Torabi zrejme nepomôže iránskej futbalovej reprezentácii v zostávajúcich dvoch zápasoch G-skupiny na MS 2026 proti Belgicku a Egyptu.

    Po úvodnom dueli proti Novému Zélandu (2:2) totiž jeho víza označili za neplatné. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Iránsku tlačovú agentúru Irna.

    Ďalší hráči iránskeho tímu disponujú vízami umožňujúcimi viacero vstupov do USA. Torabi mal údajne víza, ktoré mu povoľovali vstup na americké územie iba pre úvodný zápas v Los Angeles.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    V súboji proti Novozélanďanom napokon do hry nezasiahol.

    Torabi nahradil v iránskej nominácii Sardara Azmouna, bývalého hráča bundesligového Bayeru Leverkusen.

    Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mehdi Torabi
    Mehdi Torabi
    Irán rieši nečakaný problém. Útočník zápas neodohral a môže prísť o pokračovanie na MS
    dnes 16:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Irán rieši nečakaný problém. Útočník zápas neodohral a môže prísť o pokračovanie na MS