MOV sa neponáhľa s rozhodnutím o Rusoch a Bielorusoch. Máme dostatok času, povedal Adams

MOV pred niekoľkými mesiacmi odporučil jednotlivým športovým federáciám, aby povolil štart športovcov z krajín, ktoré vojensky napadli Ukrajinu, na svojich podujatiach, pokiaľ nepodporujú vojnu, nie sú členmi silových zložiek a budú vystupovať pod neutrálnou vlajkou a bez štátnej hymny. Na výbor sa za to zniesla vlna kritiky.

LAUSSANE. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa neponáhľa so svojím rozhodnutím o účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.

Taliban limituje ich účasť, no podľa MOV sa stuácia mierne zlepšuje aspoň na základných školách.

MOV v stredu rokoval aj o účasti afganských športovcov, ktorým nehrozí neúčasť v Paríži. Tú by však mohli zakázať pre tamojší olympijský výbor, ak nezaručí, že ženy a dievčatá budú mať lepší prístup k športu.

Ukrajina uviedla, že by mohla bojkotovať hry, ak by sa na nich predstavili ruskí a bieloruskí športovci. Adams uviedol, že časový harmonogram rozhodnutia musí byť flexibilný, keďže situácia sa neustále mení.

MOV však v čase vydania svojho odporučenia nerozhodol o účasti športovcov z týchto krajín na parížskej olympiáde, ktorá sa uskutoční od 26. júla do 11. augusta 2024, a verdikt nevyniesol ani teraz.

"Afganistan sme vyzvali, aby výrazne zvýšil úsilie v tejto otázke a MOV si vyhradzuje právo prijať akékoľvek ďalšie opatrenia," agentúra dpa citovala Jamesa Macleoda, riaditeľa MOV pre vzťah s národnými olympijskými výbormi.

Suspendácia zostáva v platnosti pre guatemalský OV, keďže sa neodstránili právne nezhody s jeho riadením. MOV ďalej vyzval Indiu, aby čo najskôr menovala nového šéfa olympizmu v krajine, uviedol Macleod.

Vo štvrtok je naplánované mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom by mal MOV odsúhlasiť, že Medzinárodná boxerská asociácia (IBA) už nebude strešný orgán pästiarskeho športu. Box by však mal zostať v programe OH 2024 v Paríži.