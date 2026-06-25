Organizácia riadiaca olympijský tenis mení meno. Zabezpečiť silnú budúcnosť, hovorí prezident

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) pokračuje v trende, ktorý nastolili aj iné športové organizácie, a taktiež zjednodušuje svoj názov.
Asociácia, ktorá riadi Davis Cup, Billie Jean King Cup či tenis na olympijských hrách, vo štvrtok oznámila, že sa po novom bude volať World Tennis (Svetový tenis).
„Dnešok predstavuje príležitosť nanovo definovať našu úlohu vo svetovom tenise a potvrdiť náš záväzok zabezpečiť tomuto skvelému športu silnú a udržateľnú budúcnosť,“ uviedol prezident federácie David Haggerty.
„Názov World Tennis vystihuje, kto sme, náš globálny dosah a naše jedinečné poslanie.“
Organizácia so sídlom v Londýn, založená v roku 1913, riadi profesionálny tenis spolu s ATP Tour, WTA Tour a štyrmi grandslamovými turnajmi. Organizuje tiež turnaje nižších kategórií a mládežnícke okruhy.
V uplynulých rokoch podobným spôsobom zmenili svoje historické názvy aj veľké športové federácie, ako sú World Athletics, World Aquatics, World Gymnastics či World Rugby.