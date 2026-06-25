Pochettino pôjde do posledného zápasu takticky. Oddýchnuť nechá hráčov so žltou kartou

Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino plánuje urobiť viacero zmien v základnej zostave na záverečný zápas skupinovej fázy MS proti Turecku.
Dôvodom je snaha vyhnúť sa prípadným trestom pre hráčov, ktorým hrozí stopka po druhej žltej karte.
Američania si po víťazstvách nad Paraguajom a Austráliou už zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. V úvodných dvoch dueloch však žlté karty dostali Chris Richards, Folarin Balogun, Antonee Robinson a Tyler Adams.
„Myslím si, že odpoveď je pri hráčoch so žltými kartami jednoduchá. Je zbytočné riskovať ďalšiu žltú kartu a potom nemať hráča k dispozícii vo vyraďovacej fáze,“ zdôraznil Pochettino.
Argentínsky kouč naznačil, že oddych môže dostať aj Malik Tillman po náročnej sezóne v drese Bayeru Leverkusen. K dispozícii by už mal byť Christian Pulisic, ktorý proti Austrálii nehral pre zranenie lýtka. Nad jeho štartom v základe však stále visí otáznik.
„Musíme sa rozhodnúť, či môže nastúpiť od začiatku, alebo začne na lavičke a možno zasiahne do druhého polčasu,“ uviedol Pochettino.
Turecko už stratilo šancu na postup a štvrtkový duel bude jeho posledným vystúpením na turnaji, pripomenula agentúra DPA.