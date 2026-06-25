    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina D
    Los Angeles
    04:00
    USA
    USA

    Pochettino pôjde do posledného zápasu takticky. Oddýchnuť nechá hráčov so žltou kartou

    Mauricio Pochettino.
    Mauricio Pochettino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 08:55
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    K dispozícii by už mal byť Christian Pulisic, ktorý proti Austrálii nehral pre zranenie lýtka.

    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino plánuje urobiť viacero zmien v základnej zostave na záverečný zápas skupinovej fázy MS proti Turecku.

    Dôvodom je snaha vyhnúť sa prípadným trestom pre hráčov, ktorým hrozí stopka po druhej žltej karte.

    Američania si po víťazstvách nad Paraguajom a Austráliou už zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. V úvodných dvoch dueloch však žlté karty dostali Chris Richards, Folarin Balogun, Antonee Robinson a Tyler Adams.

    „Myslím si, že odpoveď je pri hráčoch so žltými kartami jednoduchá. Je zbytočné riskovať ďalšiu žltú kartu a potom nemať hráča k dispozícii vo vyraďovacej fáze,“ zdôraznil Pochettino.

    Argentínsky kouč naznačil, že oddych môže dostať aj Malik Tillman po náročnej sezóne v drese Bayeru Leverkusen. K dispozícii by už mal byť Christian Pulisic, ktorý proti Austrálii nehral pre zranenie lýtka. Nad jeho štartom v základe však stále visí otáznik.

    „Musíme sa rozhodnúť, či môže nastúpiť od začiatku, alebo začne na lavičke a možno zasiahne do druhého polčasu,“ uviedol Pochettino.

    Turecko už stratilo šancu na postup a štvrtkový duel bude jeho posledným vystúpením na turnaji, pripomenula agentúra DPA.

    Program a výsledky USA na MS vo futbale 2026

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    4 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ diskutujú počas hydratačnej prestávky počas zápasu základnej A-skupiny Česko - Mexiko.
    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ diskutujú počas hydratačnej prestávky počas zápasu základnej A-skupiny Česko - Mexiko.
    Šéf českého futbalu: MS nám ukázali aká je realita. Je to pre mňa motivácia
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ diskutujú počas hydratačnej prestávky počas zápasu základnej A-skupiny Česko - Mexiko.
    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ diskutujú počas hydratačnej prestávky počas zápasu základnej A-skupiny Česko - Mexiko.
    Šéf českého futbalu: MS nám ukázali aká je realita. Je to pre mňa motivácia
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Pochettino pôjde do posledného zápasu takticky. Oddýchnuť nechá hráčov so žltou kartou