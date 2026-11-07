Dráma vo Švédsku. Slovenský hokejista Matúš Válek utrpel od korčule vážne zranenie krku

Sobotný zápas slovenskej a českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na Turnaji piatich krajín vo švédskom Nyköpingu predčasne ukončili po necelých 15 minútach.
Dôvodom bolo vážne zranenie slovenského útočníka Matúša Váleka, ktorého zasiahla súperova korčuľa do krku.
V nemocnici jeho stav stabilizovali
Podľa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ho previezli urýchlene do nemocnice, jeho stav je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.
Podľa portálu hokej.cz prišlo k nešťastnému momentu po vhadzovaní. V 15. minúte sa naň postavili Válek a český útočník Viktor Šámal.
VIDEO: Matúš Válek je hráčom Pardubíc
Slovenský reprezentant síce buly v obrannom pásme vyhral, ale následne cez neho Šámal prepadol tak, že kľačiaceho Váleka nechcene trafil pätou korčule do krku.
Válek okamžite zamieril na striedačku, kde lekári začali boj o jeho život.
Rozhodcovia poslali ostatných hráčov oboch tímov do šatní, zápas prerušili a neskôr ukončili. Česi v tom čase viedli 1:0.
Slovensko aj Česko sa dohodli sa ukončení zápasu
Podľa informácií SZĽH český hráč nešťastným pohybom spôsobil Válekovi rezné poranenie na krku.
„Vďaka uvedomelej reakcii hráča a rýchleho zásahu zdravotného personálu i členov realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov bol hráč urýchlene prevezený do nemocnice.
Aktuálne je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Vzhľadom na obrovský šok pre celý tím, vážnosť situácie a zdravie hráča, ktoré je vždy na prvom mieste, sa oba tímy dohodli na predčasnom ukončení stretnutia.
Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov je plne súčinný so zdravotníckym personálom vo Švédsku a poskytne Matúšovi Válekovi potrebnú pomoc a podporu počas pobytu v nemocnici. Matúšovi Válekovi prajeme v mene SZĽH skoré uzdravenie,“ informoval web hockeyslovakia.sk.
Válek pôsobí v Pardubiciach druhú sezónu
Bratislavský rodák Válek je odchovancom tamojšieho Slovana. Svoj talent už druhú sezónu rozvíja v Pardubiciach, v ktorých drese vlani v októbri debutoval v extralige v 16 rokoch.
Vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi.
Ďalšie štarty pridal v tomto ročníku, v ktorom nastúpil do siedmich zápasov, v ktorých nebodoval. Hrá aj za pardubickú juniorku.
V máji 2026 získal so slovenskou osemnástkou striebro na domácich majstrovstvách sveta.