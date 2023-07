Talentovaný junior opäť zaujal. Tento úspech radí veľmi vysoko

O niekoľko týždňov by mal byť súčasťou slovenského tímu na svetovom šampionáte v škótskom Glasgowe. Odhaduje, že ak by zopakoval výkon na MS, mohol by sa umiestniť do 20. priečky.

Schwarzbacher je zatiaľ mladý a ešte nevie, ako sa bude v budúcnosti profilovať.

„Ťažko súdiť, čo budem v budúcnosti. Pretože je to veľmi špecifické. Mathieu van der Poel tiež jeden deň vie zájsť v kopcoch, druhý nevie. Ale myslím si, že taký klasikár by som mohol byť,“ doplnil.