    Čech na MS nedokončil preteky po páde, utrpel zlomeninu nosa: Snáď to nabudúce bude lepšie

    Český cyklista Mathias Vacek.
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    Český cyklista Mathias Vacek. (Autor: REUTERS)
    ČTK|28. sep 2026 o 08:32
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    Pretekár tímu Lidl-Trek chcel napraviť nevydarené vystúpenie v časovke.

    Český cyklista Mathias Vacek si pri páde v nedeľňajších pretekoch mužov na MS v Montreale zlomil nos.

    Zranenie ho môže pripraviť o štart na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Ľubľane. O jeho účasti rozhodnú ďalšie vyšetrenia, ktoré absolvuje po návrate do Česka. Informoval o tom zväz v tlačovej správe.

    Dvadsaťštyriročný pretekár elitného tímu Lidl-Trek chcel napraviť nevydarené vystúpenie v časovke.

    VIDEO: Finiš pretekov mužov na MS v cyklistike 2026

    V súboji s chronometrom patril medzi favoritov na medaily, no skončil až na 29. mieste. Namiesto toho však musel pre následky pádu z pretekov odstúpiť – má zlomený nos a je celý odretý.

    Snáď to nabudúce bude lepšie

    „Bohužiaľ to pre mňa nedopadlo podľa predstáv. Na preteky som sa po nevydarenej časovke veľmi tešil.

    Od štartu sa pre mňa vyvíjali výborne, cítil som sa dobre a všetko išlo podľa plánu. Bohužiaľ potom na tých okruhoch (v Montreale) došlo k pádu a ja som skončil v nemocnici so zlomeninou nosa. Nedá sa nič robiť, snáď to nabudúce bude lepšie,“ uviedol Vacek ešte z nemocnice.

    Zatiaľ nechcel predpovedať, či zranenie ovplyvní jeho skôr avizovaný štart na majstrovstvách Európy v Slovinsku, kde plánoval nastúpiť tak v časovke, ako aj v cestných pretekoch.

    Elitná kategória mužov však absolvuje preteky s hromadným štartom už v nedeľu.

    Pôjdem na ďalšie vyšetrenia k špecialistom

    „Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Po návrate domov pôjdem na ďalšie vyšetrenia k špecialistom, zhodnotíme stav zranenia a podľa toho sa uvidí, či budem schopný štartovať na Európe, alebo si budem musieť dať pauzu,“ povedal Vacek.

    Do cieľa v Montreale nedorazili ani ďalší dvaja českí reprezentanti Pavel Novák a Jakub Otruba.

    Fotogaléria z pretekov mužov elite na MS v cyklistike 2026
    Brandon McNulty, of the United States, celebrates after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championship
    Brandon McNulty, of the United States, is hugged by his wife Summer after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships
    The peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championship
    The peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships
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    Canada's Michael Woods, third from right, competes in the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipThe peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipThe peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipThe peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipBrandon McNulty sa stal majstrov sveta v cyklistikeBrandon McNulty počas MS v cyklistikeBrandon McNulty, of the United States, celebrates after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipBrandon McNulty, of the United States, centre, Michael Matthews, of Australia, left, and Mathieu van der Poel, of the Netherlands, pose with their medals following the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipBrandon McNulty, of the United States, centre, Michael Matthews, of Australia, left, and Mathieu van der Poel, of the Netherlands, pose with their medals following the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipIsaac del Toro of Mexico leads a chase group during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, celebrates after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipMathieu van der Poel, of the Netherlands, right, races to a third place finish ahead of Quinn Simmons of the United States, during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, right, is hugged by a team member after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipMathieu van der Poel, of the Netherlands, left, races to a third place finish ahead of Mauro Schmid, of Switzerland, during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, celebrates winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championshipsBrandon McNulty, of the United States, embraces his wife after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, celebrates winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, centre, Michael Matthews, of Australia, right, and Mathieu van der Poel, of the Netherlands, pose for a selfie following the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships

    Najlepším výsledkom českej výpravy v Kanade tak bolo 13. miesto Karolíny Špicarovej v pretekoch junioriek.

    „Určite to celkovo nedopadlo podľa našich predstáv. V niektorých pretekoch sme mali smolu, niektoré nám nevyšli.

    Aj keď sa všetci snažili ísť naplno a dosahovali napríklad svoje najlepšie čísla v sezóne, na svetovú špičku to nestačilo.

    Musíme si z toho vziať ponaučenie do ďalších rokov,“ vyhlásil reprezentačný tréner Petr Kaltofen.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Český cyklista Mathias Vacek.
    Český cyklista Mathias Vacek.
    Čech na MS nedokončil preteky po páde, utrpel zlomeninu nosa: Snáď to nabudúce bude lepšie
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    Domov»Cyklistika»Čech na MS nedokončil preteky po páde, utrpel zlomeninu nosa: Snáď to nabudúce bude lepšie