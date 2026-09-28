Čech na MS nedokončil preteky po páde, utrpel zlomeninu nosa: Snáď to nabudúce bude lepšie

Český cyklista Mathias Vacek si pri páde v nedeľňajších pretekoch mužov na MS v Montreale zlomil nos.
Zranenie ho môže pripraviť o štart na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Ľubľane. O jeho účasti rozhodnú ďalšie vyšetrenia, ktoré absolvuje po návrate do Česka. Informoval o tom zväz v tlačovej správe.
Dvadsaťštyriročný pretekár elitného tímu Lidl-Trek chcel napraviť nevydarené vystúpenie v časovke.
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V súboji s chronometrom patril medzi favoritov na medaily, no skončil až na 29. mieste. Namiesto toho však musel pre následky pádu z pretekov odstúpiť – má zlomený nos a je celý odretý.
Snáď to nabudúce bude lepšie
„Bohužiaľ to pre mňa nedopadlo podľa predstáv. Na preteky som sa po nevydarenej časovke veľmi tešil.
Od štartu sa pre mňa vyvíjali výborne, cítil som sa dobre a všetko išlo podľa plánu. Bohužiaľ potom na tých okruhoch (v Montreale) došlo k pádu a ja som skončil v nemocnici so zlomeninou nosa. Nedá sa nič robiť, snáď to nabudúce bude lepšie,“ uviedol Vacek ešte z nemocnice.
Zatiaľ nechcel predpovedať, či zranenie ovplyvní jeho skôr avizovaný štart na majstrovstvách Európy v Slovinsku, kde plánoval nastúpiť tak v časovke, ako aj v cestných pretekoch.
Elitná kategória mužov však absolvuje preteky s hromadným štartom už v nedeľu.
Pôjdem na ďalšie vyšetrenia k špecialistom
„Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Po návrate domov pôjdem na ďalšie vyšetrenia k špecialistom, zhodnotíme stav zranenia a podľa toho sa uvidí, či budem schopný štartovať na Európe, alebo si budem musieť dať pauzu,“ povedal Vacek.
Do cieľa v Montreale nedorazili ani ďalší dvaja českí reprezentanti Pavel Novák a Jakub Otruba.
Najlepším výsledkom českej výpravy v Kanade tak bolo 13. miesto Karolíny Špicarovej v pretekoch junioriek.
„Určite to celkovo nedopadlo podľa našich predstáv. V niektorých pretekoch sme mali smolu, niektoré nám nevyšli.
Aj keď sa všetci snažili ísť naplno a dosahovali napríklad svoje najlepšie čísla v sezóne, na svetovú špičku to nestačilo.
Musíme si z toho vziať ponaučenie do ďalších rokov,“ vyhlásil reprezentačný tréner Petr Kaltofen.