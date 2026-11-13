Bola medzi desiatimi najlepšími slalomárkami sveta, potom ju zradil chrbát. Teraz skúša inú cestu

Pršalo, snehu bolo málo a poriadne primrzlo až v posledných dňoch. Martina Dubovská si začiatok zimy vo fínskom Laponsku predstavovala inak, napriek tomu je s prípravou spokojná.
- Petra Vlhová a kompletný program Svetového pohára 2026/2027
- Petra Vlhová a priebežné poradia v Svetovom pohári 2026/2027
- Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? (TV program)
„Podmienky na tréning boli zaujímavé. Veľa pršalo a nebol sneh, ale tréningy sme mali fajn a teraz už poriadne mrzne.
Posledné dni sa snažíme hlavne doladiť detaily pred prvým štartom. Na snehu sa cítim dobre, aj keď vždy je čo zlepšovať,“ povedala v rozhovore pre Sportnet.
Pred úvodnými pretekmi v Levi cíti trému, ale prevažuje radosť.
„Určite sa teším. Prvé preteky sú vždy trochu špecifické, pretože človek po dlhej príprave konečne zistí, ako je na tom v porovnaní s ostatnými.
Nejaká nervozita tam, samozrejme, je, ale k športu to patrí. Snažím sa sústrediť na seba, na svoju jazdu a na to, aby som si preteky užila,“ hovorí 34-ročná lyžiarka.
Levi jej kedysi sedelo
Na fínsky svah za polárnym kruhom má dobré spomienky. Prvýkrát sa v Levi dostala medzi najlepšiu tridsiatku v roku 2013.
V novembri 2019 bola v Levi deviata, o rok neskôr desiata. V roku 2021 tam obsadila šieste miesto, čo je dodnes jej najlepší výsledok vo Svetovom pohári. Počas toho víkendu vyhrala oba slalomy Petra Vlhová.
Svetový pohár v Levi 2026
Sobota, 14. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Nedeľa, 15. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
Ďalšie dve sezóny sa Dubovská v Levi pravidelne dostávala do prvej dvadsiatky. Potom sa jej však začalo dariť menej.
Pred dvoma rokmi postúpila do druhého kola z 21. miesta, no v strmej pasáži spadla. Vlani skončila v prvom kole až na 49. mieste a do finálovej tridsiatky sa nedostala.
„Levi je špecifický kopec a posledné dva roky mi to tu jednoducho nevyšlo podľa predstáv. Každá sezóna je však iná a nechcem sa príliš vracať do minulosti. Viem, že na tejto trati dokážem zajazdiť dobre,“ tvrdí Dubovská.
Tento rok chce byť od prvej bránky aktívna. „Nechcem sa báť ísť naplno. V slalome rozhodujú maličkosti a niekedy stačí jedna chyba, ktorá vás stojí postup. Verím, že tentoraz sa mi podarí ukázať, čo mám natrénované.“
Trať Levi Black je známa dlhými rovinatými pasážami. Práve tie by jej mali vyhovovať.
„Roviny patria k mojim silným stránkam. Dokážem na nich dobre pracovať s lyžami, udržať rýchlosť a využiť cit pre sneh.
V Levi je veľmi dôležité jazdiť plynulo, presne a nerobiť zbytočné pohyby, pretože každá malá chyba môže znamenať stratu cenných stotín. V tréningu sa zameriavame práve na tieto detaily,“ vysvetľuje.
Chrbát ju pribrzdil
Vlaňajšie vystúpenie v Levi poznačili problémy s chrbtom. Trápili ju už v posledných mesiacoch prípravy a krátko po úvodnom slalome musela olympijskú sezónu prerušiť.
Vynechala preteky v Gurgli a Copper Mountain. Prvýkrát sa do druhého kola prebojovala až v januári v Špindlerovom Mlyne.
Na olympiáde v Cortine d’Ampezzo skončila v slalome osemnásta. Zimu napokon uzavrela v polovici marca v Aare jedenástym miestom.
„Tento výsledok pre mňa znamenal veľmi veľa, hlavne po všetkom, čím som si počas sezóny prešla. Mala som zdravotné problémy a nebolo jednoduché dostať sa späť do pretekového tempa.
V Aare som navyše vyhrala druhé kolo, čo mi ukázalo, že stále dokážem byť rýchla a konkurovať najlepším. Bol to dôkaz, že práca a úsilie majú zmysel. Dodalo mi to sebavedomie a hlavne motiváciu pokračovať,“ hovorí Dubovská.
Viac nie je vždy lepšie
Zdravotné problémy ju prinútili zmeniť prístup k príprave.
„Uvedomila som si, že nemôžem stále fungovať tak ako kedysi, keď som mala pocit, že čím viac trénujem, tým lepšie.
Začala som sa oveľa viac venovať svojmu zdraviu, regenerácii, výžive a celkovému fungovaniu tela,“ vraví.
S kondičným trénerom Jarom Moravčíkom nastavili tréning tak, aby bola silná, no telo zbytočne nepreťažovala. Aj na lyžiach dali prednosť kvalite pred kvantitou a dolaďovali technické detaily aj výstroj.
„Za posledný rok som sa naučila viac počúvať svoje telo. Stále som športovkyňa, ktorá chce tvrdo pracovať, ale dnes už viem, že regenerácia je rovnako dôležitá ako samotný tréning,“ hovorí.
Chýba jej stabilita, nie rýchlosť
Najlepšiu sezónu prežila v ročníku 2020/2021, keď v hodnotení slalomu obsadila desiatu priečku. Medzi najlepšie sa chce vrátiť a vie, čo jej k tomu chýba.
„Myslím si, že rýchlosť mi nechýba. Skôr mi chýba stabilita a konzistentnosť výkonov. Posledné roky neboli jednoduché, hlavne po zdravotnej stránke.
Problémy s chrbtom ma dosť pribrzdili. Keď človek nemôže pravidelne a naplno trénovať, prejaví sa to aj na istote v pretekoch,“ priznáva.
Ambície má preto vyššie, než sa len občas dostať do druhého kola.
„Chcem sa vrátiť stabilne medzi najlepšiu tridsiatku, pravidelne bodovať a postupne sa opäť približovať k elitnej pätnástke či desiatke.
Výsledok v Aare mi to ukázal. Teraz potrebujem dokázať takéto jazdy opakovať častejšie,“ hovorí.
Na konkrétne čísla sa však upínať nechce, a to ani pred úvodným slalomom v Levi.
„Samozrejme, chcem zabojovať o čo najlepší výsledok, ale nechcem si vytvárať zbytočný tlak konkrétnym umiestnením.
Dôležité pre mňa bude predviesť dve kvalitné jazdy, v ktorých ukážem svoju rýchlosť. Chcem začať sezónu s dobrým pocitom z lyžovania a s výsledkom, na ktorom budem môcť stavať.“
Skúsenosti z posledných rokov ju však naučili, že umiestnenie nie je všetko. „Chcem zostať zdravá, odjazdiť celú sezónu a mať z lyžovania radosť.
Verím, že keď sa toto všetko spojí, prídu aj výsledky. Po všetkom, čím som si prešla, si vážim každú možnosť stáť na štarte.“