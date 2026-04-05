Slovenskú osemnástku posilnilo šesť nových tvárí. Dendisa teší príkladný prístup hráčov

Tréner Slovenska Martin Dendis počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov.
Tréner Slovenska Martin Dendis počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov. (Autor: TASR)
TASR|5. apr 2026 o 14:09
Slováci v príprave dvakrát zdolali výber rakúskej akadémie Red Bull Salzburg.

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstupuje do druhého týždňa prípravy na domáce majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie s viacerými zmenami.

Po prvom bloku opustilo káder šesť hráčov a rovnaký počet sa v utorok 7. apríla k tímu aj pripojí.

V nedeľu o tom informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe.

Novými tvárami budú brankár Samuel Hrenák, obrancovia Jakub Floriš s Filipom Kovalčíkom a trojica útočníkov Ivan Matta, Samuel Hybský a Lucian Bernát.

Slováci v príprave dvakrát zdolali výber rakúskej akadémie Red Bull Salzburg do 21 rokov, v piatok 6:3 a v sobotu 2:1.

Pred šampionátom čakajú zverencov Martina Dendisa ešte dva zápasy proti Čechom v Kravařoch 10. a 11. apríla. Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov sú na programe od 22. apríla do 2. mája a hostiť ich budú Trenčín a Bratislava.

„V prvom rade sa chcem poďakovať chalanom za ich snahu v tomto týždni a vyzdvihnúť, ako tvrdo si celý tento náročný týždeň oddreli ako jedna súdržná partia.

Či na ľade, či v posilňovni, či mimo štadióna, keďže sme mali veľa mítingov. Chalani sú skvelý kolektív. Mali sme aj vynikajúcich hostí – parahokejistov, ktorí nám povedali inšpiratívne príbehy nielen do hokeja, ale aj do života.

Sú pre nás veľkou inšpiráciou na našej ceste. Týždeň vyústil do dvoch náročných zápasov s veľmi kvalitným súperom.

Teší nás, že oba súboje sme vyhrali. Veľa sme sa naučili, no stále sme hladní a chceme sa zlepšovať,“ povedal tréner Dendis pre web SZĽH.

Ideme do ďalšieho náročného týždňa

S tímom ďalej nebudú pokračovať brankár Dávid Kozel, obrancovia Karol Varga, Roderik Černák a útočníci Nikolas Regináč, René Oliviér Repka a Samuel Kizák.

„Bohužiaľ, na konci týždňa nás čakalo veľmi náročné rozhodovanie, ktoré je vždy súčasťou procesu budovania tímu pre svetový šampionát. Síce sme sa s niektorými chalanmi rozlúčili, stále sme všetci jeden tím, jedna rodina.

Teraz sa pozeráme na to, čo nás čaká. Ideme do ďalšieho náročného týždňa, ktorý vyvrcholí dvojzápasom s Českom,“ pokračoval Dendis.

Nová šestica hokejistov sa pripojí k tímu od utorka. Brankár Hrenák prichádza po 9 štartoch v USHL s takmer 92-percentnou úspešnosťou v drese Fargo Force, za ktorý strelil nedávno gól cez celé klzisko.

Obranné rady vystužia príchody Floriša z fínskeho Lukko Rauma a tiež Kovalčíka, ktorý absolvoval už aj šampionát do 20 rokov.

Príkladný prístup

Útočník Matta odohral väčšiu časť sezóny v drese Michaloviec, Hybský prichádza z USHL a Bernát z juniorského tímu Tappary Tampere.

„Som veľmi rád, že pre týchto chalanov je reprezentácia najväčšou prioritou. Najmä tí, ktorí pôsobia v zahraničí, ukázali príkladný prístup k reprezentácií.

Lucian Bernát a Jakub Floriš si ihneď po vypadnutí ich klubov z play off pýtali čo najskoršiu letenku.

Zo zámoria prišiel s rovnakou požiadavkou Filip Kovalčík. Ten krátko po zápase po vypadnutí jeho tímu, hoci uňho bola noc a u nás skoré ráno, dal vedieť, že je k ihneď k dispozícii, že sa chce k tímu pripojiť čo najskôr a byť už na utorňajšom zraze aj napriek časovému posunu a ostatným povinnostiam, ktoré má.

Veľmi nás teší takýto prístup k reprezentácií. Tešíme sa na energiu, ktorú so sebou chalani prinesú do našej tímovej rodiny,“ dodal kormidelník slovenskej osemnástky.

Káder SR U18 v 2. týždni prípravy na domáce MS

Brankári: Samuel Hrenák, Jakub Husár, Krištof Krnáč

Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Tomáš Dedík, Jakub Floriš, Filip Kovalčík, Michal Maršálek, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný, Denis Tóth

Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Ivan Matta, Max Melicherík, Michal Ondrejčák, Michal Plančár, Šimon Potočka, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko

