Slovenskú osemnástku posilnilo šesť nových tvárí. Dendisa teší príkladný prístup hráčov

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstupuje do druhého týždňa prípravy na domáce majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie s viacerými zmenami.
Po prvom bloku opustilo káder šesť hráčov a rovnaký počet sa v utorok 7. apríla k tímu aj pripojí.
V nedeľu o tom informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe.
Novými tvárami budú brankár Samuel Hrenák, obrancovia Jakub Floriš s Filipom Kovalčíkom a trojica útočníkov Ivan Matta, Samuel Hybský a Lucian Bernát.
Slováci v príprave dvakrát zdolali výber rakúskej akadémie Red Bull Salzburg do 21 rokov, v piatok 6:3 a v sobotu 2:1.
Pred šampionátom čakajú zverencov Martina Dendisa ešte dva zápasy proti Čechom v Kravařoch 10. a 11. apríla. Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov sú na programe od 22. apríla do 2. mája a hostiť ich budú Trenčín a Bratislava.
„V prvom rade sa chcem poďakovať chalanom za ich snahu v tomto týždni a vyzdvihnúť, ako tvrdo si celý tento náročný týždeň oddreli ako jedna súdržná partia.
Či na ľade, či v posilňovni, či mimo štadióna, keďže sme mali veľa mítingov. Chalani sú skvelý kolektív. Mali sme aj vynikajúcich hostí – parahokejistov, ktorí nám povedali inšpiratívne príbehy nielen do hokeja, ale aj do života.
Sú pre nás veľkou inšpiráciou na našej ceste. Týždeň vyústil do dvoch náročných zápasov s veľmi kvalitným súperom.
Teší nás, že oba súboje sme vyhrali. Veľa sme sa naučili, no stále sme hladní a chceme sa zlepšovať,“ povedal tréner Dendis pre web SZĽH.
Ideme do ďalšieho náročného týždňa
S tímom ďalej nebudú pokračovať brankár Dávid Kozel, obrancovia Karol Varga, Roderik Černák a útočníci Nikolas Regináč, René Oliviér Repka a Samuel Kizák.
„Bohužiaľ, na konci týždňa nás čakalo veľmi náročné rozhodovanie, ktoré je vždy súčasťou procesu budovania tímu pre svetový šampionát. Síce sme sa s niektorými chalanmi rozlúčili, stále sme všetci jeden tím, jedna rodina.
Teraz sa pozeráme na to, čo nás čaká. Ideme do ďalšieho náročného týždňa, ktorý vyvrcholí dvojzápasom s Českom,“ pokračoval Dendis.
Nová šestica hokejistov sa pripojí k tímu od utorka. Brankár Hrenák prichádza po 9 štartoch v USHL s takmer 92-percentnou úspešnosťou v drese Fargo Force, za ktorý strelil nedávno gól cez celé klzisko.
Obranné rady vystužia príchody Floriša z fínskeho Lukko Rauma a tiež Kovalčíka, ktorý absolvoval už aj šampionát do 20 rokov.
Príkladný prístup
Útočník Matta odohral väčšiu časť sezóny v drese Michaloviec, Hybský prichádza z USHL a Bernát z juniorského tímu Tappary Tampere.
„Som veľmi rád, že pre týchto chalanov je reprezentácia najväčšou prioritou. Najmä tí, ktorí pôsobia v zahraničí, ukázali príkladný prístup k reprezentácií.
Lucian Bernát a Jakub Floriš si ihneď po vypadnutí ich klubov z play off pýtali čo najskoršiu letenku.
Zo zámoria prišiel s rovnakou požiadavkou Filip Kovalčík. Ten krátko po zápase po vypadnutí jeho tímu, hoci uňho bola noc a u nás skoré ráno, dal vedieť, že je k ihneď k dispozícii, že sa chce k tímu pripojiť čo najskôr a byť už na utorňajšom zraze aj napriek časovému posunu a ostatným povinnostiam, ktoré má.
Veľmi nás teší takýto prístup k reprezentácií. Tešíme sa na energiu, ktorú so sebou chalani prinesú do našej tímovej rodiny,“ dodal kormidelník slovenskej osemnástky.
Káder SR U18 v 2. týždni prípravy na domáce MS
Brankári: Samuel Hrenák, Jakub Husár, Krištof Krnáč
Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Tomáš Dedík, Jakub Floriš, Filip Kovalčík, Michal Maršálek, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný, Denis Tóth
Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Ivan Matta, Max Melicherík, Michal Ondrejčák, Michal Plančár, Šimon Potočka, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko