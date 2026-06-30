    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:0
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    2:3
    Maroko
    Maroko

    Brankár Maroka pri penaltách znovu žiaril. Holanďania na neho nevyzreli a smútia

    Marocký brankár Yassine Bounou (1) chytá strelu hráča Holandska Crysencia Summervilleho v penaltovom rozstrele.
    Marocký brankár Yassine Bounou (1) chytá strelu hráča Holandska Crysencia Summervilleho v penaltovom rozstrele. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|30. jún 2026 o 10:08
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    V poslednej sérii ho neprekonal Summerville.

    Vo svojich 35 rokoch už v saudskoarabskej lige zmizol z futbalového výslnia, ale v pondelok v Monterrey fanúšikom pripomenul, že penalty stále chytať vie.

    Yassine Bounou mal veľký podiel na tom, že Maroko v penaltovom rozstrele prešlo cez Holanďanov a môže ďalej snívať o tom, že si aspoň zopakuje semifinále z minulého šampionátu. A Bounou sa teší na zápas proti krajine, v ktorej sa narodil.

    V samotnom zápase nemal ani zďaleka toľko práce ako jeho náprotivok Bart Verbruggen. Holanďania za 120 minút vystrelili na bránu len dvakrát.

    Strelu Van de Vena z diaľky vyrazil, proti presnému zakončeniu Gakpa nemal šancu. Jeho veľká chvíľa však mala ešte prísť.

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    Holandský tréner Ronald Koeman tvrdil, že jeho zverenci penalty na každom tréningu nacvičovali a určite mali Bounoua naštudovaného, no nebolo im to nič platné.

    V rozstrele ho neprekonali ani Justin Kluivert, ani Quinten Timber. Dokázal ich znervózniť, takže prvý trafil tyč, druhý minul bránu.

    V poslednej sérii mieril Summerville skúsene pod brvno, ale Bounou zostal stáť a ľavou rukou loptu vyrazil.

    Nebolo to prvýkrát, čo v penaltovej lotérii takto zažiaril. Španieli by o tom vedeli rozprávať – pred štyrmi rokmi ich vyradil z majstrovstiev sveta v Katare, keď v osemfinále nepustil za seba ani jeden ich pokus zo značky pokutového kopu.

    „Je to len inštinkt a trochu šťastia. Nič viac,“ vyhlásil vtedy, keď sa ho novinári pýtali na recept.

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    O rok neskôr pomohol rovnakým spôsobom Seville vyhrať Európsku ligu vo finále proti AS Rím.

    Na minuloročných majstrovstvách sveta klubov chytil penaltu Valverdemu a vďaka tomu Al-Hilál nečakane remizoval s Realom Madrid.

    Tento rok zneškodnil dva pokusy v rozstrele v semifinále Afrického pohára národov proti Nigérii.

    Bol vyhlásený za najlepšieho brankára šampionátu a dodatočne po kontumácii finále so Senegalom získal zlatú medailu.

    Na klubovej úrovni sa Bounou preslávil najmä v španielskej lige. Začínal v Girone a v roku 2019 prišiel na hosťovanie do FC Sevilla.

    Keď si Tomáš Vaclík poranil koleno, prevzal jeho pozíciu jednotky a českého brankára potom medzi žrde púšťal už len minimálne.

    Napriek tomu sa z nich stali priatelia a keď sa Vaclík pred piatimi rokmi so Sevillou lúčil, dojatý poďakoval mladšiemu kolegovi.

    „Mali sme spolu jeden z najlepších vzťahov, aké som v kariére zažil,“ povedal vtedy český brankár.

    Bounou so Sevillou dvakrát vyhral Európsku ligu, získal cenu Ricarda Zamoru pre najlepšieho brankára španielskej ligy a v zápase s Valladolidom v marci 2021 dokonca strelil gól z hry.

    Napriek tomu v lete 2023 odišiel do Saudskej Arábie. Klub zaňho získal 22 miliónov eur a ani samotný hráč neobišiel zle. Nová zmluva do roku 2028 mu podľa dostupných informácií zabezpečuje 200-tisíc eur týždenne.

    Hlavným dôvodom jeho prestupu však údajne neboli peniaze. „Už som nemal silu pokračovať, potreboval som zmenu.

    Môj život bol len tréning, venčenie psa, spánok a myslenie na ďalší tréning,“ opisoval svoje vyhorenie pre španielsky denník Marca. V Al-Hilále očividne opäť našiel radosť z futbalu a marockí fanúšikovia ju teraz prežívajú s ním.

    Sobotný osemfinálový zápas s Kanadou bude pre neho obzvlášť pikantný. Narodil sa totiž v Montreale, no už vo svojich troch rokoch sa rodina vrátila do Maroka, kde aj začínal s futbalom.

    Keď už bol úspešným brankárom, dostal od Kanaďanov návrh, aby chytal za nich, ale Bounou si vybral Maroko.

    V bráne debutoval v roku 2013 a chýba mu už len šesť zápasov do stovky. V Katare pred štyrmi rokmi prispel v skupine k víťazstvu nad svojou rodnou krajinou 2:1 a v sobotu si to v Houstone bude chcieť zopakovať.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Marocký brankár Yassine Bounou (1) chytá strelu hráča Holandska Crysencia Summervilleho v penaltovom rozstrele.
    Marocký brankár Yassine Bounou (1) chytá strelu hráča Holandska Crysencia Summervilleho v penaltovom rozstrele.
    Brankár Maroka pri penaltách znovu žiaril. Holanďania na neho nevyzreli a smútia
    dnes 10:08
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Marocký brankár Yassine Bounou (1) chytá strelu hráča Holandska Crysencia Summervilleho v penaltovom rozstrele.
    Marocký brankár Yassine Bounou (1) chytá strelu hráča Holandska Crysencia Summervilleho v penaltovom rozstrele.
    Brankár Maroka pri penaltách znovu žiaril. Holanďania na neho nevyzreli a smútia
    dnes 10:08
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