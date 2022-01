Mário Brezovský pred MS: Reprezentovať Slovensko je pre mňa veľká česť

S veľkými ambíciami do Emirátov cestuje aj zástupca Wolf Pride Gym Žilina Mário Brezovský. Ten má na konte už 20 amatérskych súbojov, pričom zo 14 z nich odchádzal ako víťaz. Jeden z najväčších talentov domácej scény je pritom držiteľom 2 opaskov organizácie MAMMAL a jedného z najrýchlejších knokautov, keď súpera ukončil už v šiestej sekunde duelu.

ABU DHABI. Slovenská reprezentácia už dnes vyrazila do Abu Dhabi, kde na majstrovstvách sveta federácie IMMAF zabojuje v silnej konkurencii o najlepšie umiestnenia.

„Celých 5 dni sme tam šli dvojfázovo, keď ráno aj večer boli tréningy. Tie boli rozdelené na drily postoj/wrestling a potom pozičné sparingy. Za všetko pritom vďačím Eve Borodáčovej, bez ktorej by som v Ankose nebol,“ pokračuje Brezovský, ktorý si kemp v Poľsku nevie vynachváliť, keďže tréningy prebiehali za prítomnosti špičkových profesionálov z najlepších líg sveta.

Aj preto sa od 19-ročného bojovníka očakáva útok na najvyššie priečky. “Príprava prebehla veľmi dobre. Cítim sa v tej najlepšej forme, ako som bol doteraz a dúfam, že to ukážem aj na majstrovstvách. Makal som, ako sa len dalo, dal som do toho 100%,“ opísal svoje pocity Brezovský, ktorý pred podujatím absolvoval tvrdé kempy v Detve pod vedením Róberta Deliča a v poľskom Ankose.

Pred šampionátom Brezovský pracoval najviac na grapplingu a zápasení, ale hlavný dôraz prikladal na celkovú komplexnosť, aby ho v súboji nič neprekvapilo a správne to má nastavené aj čo sa týka psychickej stránky.

„Nechám tam všetko a predstavujem si, ako mi tam zdvíhajú ruky, a tak to aj bude. Idem si pre medailu!“

Aj keď má v mladom veku Mário ešte všetko pred sebou, už teraz vie, kam chce smerovať kariéru. „Robím to, čo milujem a žijem tým. Chcel by som sa dostať sa do top organizácie vo svete, vyhrať opasky, užívať si život a zabezpečiť dobrý život sebe a taktiež mojej rodine.“

„Ďakujem všetkým, ktorí má akokoľvek podporujete a fandíte mi. Je to pre mňa veľká česť reprezentovať Slovensko, tak mi držte palce, nech donesiem medailu.“

Majstrovstvá sveta sa budú konať v dňoch 24. až 29. januára.