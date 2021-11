Mária Chiara Nedomová je skrytý klenot naturálneho fitnes, do Las Vegas cestuje s najvyššími ambíciami

Veľmi sa mi páči to, že u nás celoročne prebiehajú dopingové kontroly. Máme skvelý kolektív a navzájom sa podporujeme, aj keď koľkokrát na súťažnom pódiu stojíme vedľa seba. Ďalej naša federácia organizuje niekoľkokrát do roka rôzne sústredenia, kde sa učíme pózovať, máme kontrolu formy, pripadne rôzne prednášky o dopingu, či mentálnej príprave športovca.

Boli naozaj zaujímavé. Bola som neskúsená, na každú súťaž som skúšala inú prípravu, bolo to pre mňa niečo nové, nečakané. Chvíľku mi trvalo, kým som sa prispôsobila a prijala aj to, že niekde bolo aj niekoľkohodinové meškanie.

Povedala by som, že najťažšie je načasovanie celej prípravy. Začať ju radšej skôr ako neskôr, kedy musíte ísť extrémne dlhé kardia s extrémnu diétou, čo nie je veľmi zdravé. Taktiež si treba dať pozor, aby sme to neprehnali a neboli až príliš “vysekané“.

Fúúú, povedala by som, že veľmi. Myslím si, že u dievčat špeciálne, pretože nás ženy dokáže rozhodiť kadejaká maličkosť. Strašne záleží na tom, či sa cítime dobre, pretože na samotnom pódiu je to vidieť. Či sa usmievame, netrasieme, nedostaneme kŕč a podobne. Nervozita tiež robí svoje, takže je najlepšie spraviť si svoju bublinu a sústrediť sa.

Čo sa týka výsledku, samozrejme, že by som bola šťastná, keby sa mi podarilo vyhrať, no neovplyvním to, čo sa práve páči rozhodcom. Čiže som rada, že som sa umiestnila aspoň v top trojke. Konkurencia bola silná, keď sa na pódiu stretli pretekárky zo štátov ako Keňa, Anglicko, Grécko, či strednej Európy.

Pripravujem sa na podujatie Natural Olympia, ktoré sa koná v Las Vegas v USA od 11. do 14. novembra. Keďže som za posledné dva roky vyhrala súťaže na Europe aj Elite Tour, tak ma na túto súťaž pozvali. Mali sme viacerí ísť už minulý rok, ale kvôli covid opatreniam sa nám to nepodarilo.

Na aké miesto pomýšľate?

Samozrejme, že sa budem snažiť získať čo najlepšie umiestnenie . V roku 2019 sa nám tam prebojovali Slovenky na krásne miesta v prvej trojke, takže dúfam, že sa to podarí aj mne.

Vy ste v prvom rade mamička. Ako sa pri výchove dieťaťa dokáže tak dlho a pri toľkých povinnostiach udržiavať vo svetovej forme?

Ja sa sama čudujem, že to niekedy zvládam, ale musím povedať, že bez mojej rodiny by to asi nešlo. Veľmi mi pomáhajú v tom, že ho strážia, keď idem na súťaže, alebo cez deň nestíham a mám večerný tréning. Ak by nestáli pri mne, na polovicu súťaži sa ani nedostanem.

Začiatky boli veľmi takže, keď bol malý iba bábätko. Musela som cvičiť iba doma po nociach s vlastnou váhou a systémom TRX . Bola som strašne unavená, ale zároveň som si pri tom nejakým spôsobom vyventilovala hlavu. Už to šlo ruka v ruke, a keď sa dostavili prvé výsledky, nemohla som už prestať.