Uruguaj zažil fiasko na MS. Skúsený tréner priznal: Nikoho nezaujíma, čo viem

Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa povedal, že po vypadnutí jeho tímu z majstrovstiev sveta nikto nemal záujem o to, čo sa snažil mužstvu odovzdať. Uruguaj skončil v H-skupine tretí s dvoma bodmi.
Juhoameričania na šampionáte sklamali, keď iba remizovali so Saudskou Arábiou (1:1) aj Kapverdami (2:2) a následne prehrali so Španielskom 0:1.
Sedemdesiatročný Argentínčan označil rozlúčku s turnajom za „veľmi bolestivú“. „Som si úplne istý, že nikoho nezaujíma, čo viem.
Viem rozpoznať, keď niekoho zaujíma, čo viem. Nič z toho, čo som sa snažil odovzdať, nebolo dôležité na žiadnej úrovni,“ citoval Bielsove slová portál The Athletic.
Dvojnásobní majstri sveta sa museli pred záverečným skupinovým zápasom vyrovnať s vnútornou krízou, keď viacerí hráči na čele s kapitánom Federicom Valverdem žiadali trénera o zmenu prístupu.
Problémy s Bielsovými metódami nie sú novinka, už po vypadnutí tímu v semifinále Copa America v roku 2024 ho z vytvárania „toxickej atmosféry“ obvinil útočník Luis Suarez.