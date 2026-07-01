    Uruguaj zažil fiasko na MS. Skúsený tréner priznal: Nikoho nezaujíma, čo viem

    Marcelo Bielsa.
    Marcelo Bielsa. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 13:23
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    Juhoameričania na šampionáte sklamali.

    Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa povedal, že po vypadnutí jeho tímu z majstrovstiev sveta nikto nemal záujem o to, čo sa snažil mužstvu odovzdať. Uruguaj skončil v H-skupine tretí s dvoma bodmi.

    Juhoameričania na šampionáte sklamali, keď iba remizovali so Saudskou Arábiou (1:1) aj Kapverdami (2:2) a následne prehrali so Španielskom 0:1.

    Sedemdesiatročný Argentínčan označil rozlúčku s turnajom za „veľmi bolestivú“. „Som si úplne istý, že nikoho nezaujíma, čo viem.

    Viem rozpoznať, keď niekoho zaujíma, čo viem. Nič z toho, čo som sa snažil odovzdať, nebolo dôležité na žiadnej úrovni,“ citoval Bielsove slová portál The Athletic.

    Dvojnásobní majstri sveta sa museli pred záverečným skupinovým zápasom vyrovnať s vnútornou krízou, keď viacerí hráči na čele s kapitánom Federicom Valverdem žiadali trénera o zmenu prístupu.

    Problémy s Bielsovými metódami nie sú novinka, už po vypadnutí tímu v semifinále Copa America v roku 2024 ho z vytvárania „toxickej atmosféry“ obvinil útočník Luis Suarez.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Marcelo Bielsa.
    Marcelo Bielsa.
    Uruguaj zažil fiasko na MS. Skúsený tréner priznal: Nikoho nezaujíma, čo viem
    dnes 13:23
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